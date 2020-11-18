跨產金學界 開發金籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」

為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。開發金總經理龐德明上任後，致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值。

龐德明（Stefano Paolo Bertamini）為國內金控第一位老外總經理，本月4日獲金管會核定生效後正式上任，今天也參加今天舉辦的第三季線上法人說明會，首次面對開發金的法人及投資者。

龐德明表示，受疫情影響整體金融環境惡劣、市場波動大，但在集團共同努力下，開發金控前三季累積獲利87.9億元，整體業務維持穩健並帶動獲利成長。他指出，在全球貨幣寬鬆政策之下，未來整體低利環境將會持續，影響銀行及保險的獲利，未來會將提出開發金控到2025年的策略及願景。

龐德明特別指出，今年開發金控首度入選新公布「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股；其中，『永續金融』(責任投資)及『普惠金融』表現備受肯定，顯示開發金控全面將ESG議題納入投資分析及決策過程的策略奏效。

為強化金融業面對氣候變遷的韌性，呼應金管會發布「綠色金融行動方案2.0」，掌握氣候變遷潛在風險管理並掌握商機，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，將以開發金控為實驗場域，使金融業甚至其他產業因應國內政策及對接國際趨勢。「氣候變遷風險管理不只是永續議題，」開發金控認為，對於金融業的投資、融資案之選案、評估、決策及管理等更具實際效益。

金融業普遍難以具體評估氣候變遷風險，因此開發金聯手台灣大學、中華電信及安永會計師事務所，利用台大的氣候變遷風險管理資料庫平台，及中華電信平台雲端化的先進數位技術，將金融及產業的實務經驗分享給金融同業甚至其他產業，讓業界能與現行風險管理架構精準有效對接，加速低碳轉型。

在各子公司表現方面，開發金控子公司中國人壽，前三季稅後淨利148.4億元，未來將持續優化產品結構、提高新契約價值利潤率。凱基銀行核心收入較去年同期增加9%，淨利差較去年同期增加9個基本點，前三季稅後淨利為29.1億元。凱基證券為第三季獲利貢獻最多的子公司，受惠整體業務提升，前三季獲利達55.9億元，將持續嚴控風險並掌握資本市場契機。

凱基投信前三季的資產管理規模達1829億元，為業界第七，年成長29%。中華開發資本第三季獲利5.08億元，因國際投資部位評價回升，前三季累積虧損縮小為9.5億元；目前持續募集多檔主題式基金，總資產規模達439億元。