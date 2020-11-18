台灣企業永續獎 富邦集團囊括26項大獎

台灣永續能源研究基金會今(18)舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦集團旗下三家上市公司富邦金控、台灣大哥大、momo富邦媒今年共囊括26項大獎，展現集團於金融、電信、電商領域永續經營的決心。

其中，富邦金控暨子公司今年拿下12項大獎，創下獲獎新高紀錄；台灣大哥大勇奪服務業類「十大永續典範獎」第一名，為年度最大贏家；momo富邦媒則是今年首度報獎即獲得「綜合績效-台灣TOP50永續企業獎」及企業卓越案例獎等肯定。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期耕耘E(環境)、S(社會)、G(治理)三大面向，以創造價值的影響力、安定人心的社會力、永續高度的治理力，貫徹永續發展的信念，也讓富邦集團持續受到國內外機構的獎項肯定，今年在「台灣企業永續獎」獲獎也創下亮眼表現。

富邦金控連續六年獲選進入台灣前五十大永續企業評比，拿下服務業類「十大永續典範獎」第五名，連續八年獲「企業永續報告書-金融及保險業白金獎」，在企業卓越案例獎中，榮獲「人才發展獎」、「供應鏈管理獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「資訊安全獎」等7個獎項；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險亦榮獲「創新成長獎」等5個獎項，金控暨子公司共勇奪12項大獎，創下新高。

獲主辦單位譽為2020年度最大贏家之一的台灣大哥大，今年由林之晨總經理出席領獎。台灣大除了拿下最高榮耀服務業類「十大永續典範獎」第一名之外，更再度大滿貫拿下10大獎項。