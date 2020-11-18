2020台灣企業永續獎 富邦集團囊括26項大獎

台灣永續能源研究基金會今（18）日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦集團旗下三家上市公司富邦金控（2881）、台灣大哥大、momo富邦媒今年共囊括26項大獎，展現集團於金融、電信、電商領域永續經營的決心。其中，富邦金控暨子公司今年拿下12項大獎，創下獲獎新高紀錄；台灣大哥大勇奪服務業類「十大永續典範獎」第一名，為年度最大贏家；momo富邦媒則是今年首度報獎即獲得「綜合績效-台灣TOP50永續企業獎」及企業卓越案例獎等肯定。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期耕耘E(環境)、S(社會)、G(治理)三大面向，以創造價值的影響力、安定人心的社會力、永續高度的治理力，貫徹永續發展的信念，也讓富邦集團持續受到國內外機構的獎項肯定，今年在「台灣企業永續獎」獲獎也創下亮眼表現，富邦集團未來將持續堅守核心價值，以具體行動為世界打造更美好的明天。

富邦金控連續六年獲選進入台灣前五十大永續企業評比，拿下服務業類「十大永續典範獎」第五名，連續八年獲「企業永續報告書-金融及保險業白金獎」，在企業卓越案例獎中，榮獲「人才發展獎」、「供應鏈管理獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「資訊安全獎」等7個獎項；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險亦榮獲「創新成長獎」等5個獎項，金控暨子公司共勇奪12項大獎，創下新高。富邦金控今年以「Do Better！沒有最好，只有更好」為主軸，在治理面亦有多項突破，包括新成立「企業永續部」專責單位整合資源推動永續；發布升級版「富邦金控永續願景工程」新六大策略「永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷」等，目標將永續DNA深植於企業文化，發揮品牌精神「正向的力量」。

獲主辦單位譽為2020年度最大贏家之一的台灣大哥大，今年由林之晨總經理出席領獎。台灣大除了拿下最高榮耀服務業類「十大永續典範獎」第一名之外，更再度大滿貫拿下10大獎項，其中7個卓越案例獎中，在「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「氣候領袖獎」三個類別拿到第一名，其他獲獎項目還包含「透明誠信獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「創新成長獎」以及「企業永續中文報告書-資通訊傳播業白金獎」、「英文報告書銀獎」等獎。今年是台灣5G元年，台灣大哥大作為電信產業永續數位匯流領航者，將持續落實全面呼應聯合國17項永續發展目標SDGs的2030心大願景計畫，明確設定51項永續KPI並逐年檢核、超標達成，以成為國際標竿企業持續自我鞭策，攜手八大利害關係人一起推動全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」。

momo富邦媒致力於落實公司永續發展， 2019年已正式啟動永續生活藍圖，聚焦共益夥伴、永續消費、永續營運、健康平等、社會共好「五大策略」，實踐對公司治理、環境、顧客關係、員工與社會的永續經營。momo富邦媒的耕耘也深受肯定，連續4年蟬聯公司治理評鑑Top5%，同時積極發展「綠色物流」，結合品牌商發展去節點計畫；實踐短鏈布局、自建綠色車隊減低碳排放量；使用再造紙箱降低資源浪費。並關注「永續消費」新"食"尚的推動，引進未來肉Beyond Meat、行動支持MIT龍虎石斑銷售，大力推廣友善環境的食品。momo富邦媒在永續推動上深獲肯定，榮幸獲得2020年TCSA台灣企業永續獎「綜合績效-台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告書-批發零售業金獎」，及企業卓越案例「創意溝通」、「氣候領袖」獎。