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中華郵政獲台灣企業永續獎 三項殊榮

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
中華郵政公司榮獲「企業永續報告」類金融保險業白金獎、「卓越案例」創新成長獎及社會共融獎等三項殊榮。　圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司榮獲「企業永續報告」類金融保險業白金獎、「卓越案例」創新成長獎及社會共融獎等三項殊榮。　圖／中華郵政公司提供

台灣永續能源研究基金會今（18）日於台北圓山飯店舉辦「2020 TCSA 台灣企業永續頒獎典禮」，中華郵政公司今年首度參加評選，並榮獲「企業永續報告」類金融保險業白金獎、「卓越案例」創新成長獎及社會共融獎等三項殊榮。

主辦單位特別邀請蔡總統英文蒞臨致詞，感謝得獎企業對企業永續責任的努力與付出。中華郵政公司由公共事務處處長郭素娥代表出席，接受金管會許副主委永欽頒獎。

中華郵政公司指出，今年共有252家企業報告名TCSA評選，中華郵政公司首度參獎，即獲得主辦單位肯定，主要係因長期在環境（E）、社會（S）及公司治理（G）等領域投入許多資源，在各項議題皆有具體成果展現。未來將持續精進，期盼透過企業核心目標與永續經營的理念緊密結合，創造良好企業形象。

中華郵政

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