國泰金控傳捷報 奪台灣十大永續典範企業

繼日前連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)成分股後，國泰金控18日再傳捷報，於今年「台灣企業永續獎(TCSA)」獲得歷屆最佳成績，除勇奪台灣十大永續典範企業獎外，另獲10座卓越案例獎及2座永續報告獎。

國泰金控總經理李長庚出席領獎時表示，對的事情持續做就會看到效益，國泰積極擁抱數位轉型並開展永續行動，在責任投資、資訊安全、人才發展、社會共融方面皆獲得肯定，身為地球村的一員及全台最大金控，我們看見自己更大的責任，將持續結合核心職能，為社會帶來正面影響。

國泰金控今年定調永續三大主軸：「氣候」、「健康」及「培力」，透過長期策略因應氣候變遷、守護國民健康、落實青年培力，深獲評審肯定。國泰金控自2017年起持續舉辦氣候變遷論壇，促進台灣參與各項國際氣候行動，今年更加碼舉辦青年氣候變遷論壇，將永續理念向下扎根。此外，國泰2019年藉數位學習平台及電競賽，讓校園反毒教育觸及人數提升32倍，此外也持續推動Cathay Walker健康促進計畫，吸引26萬人參與，促進國民健康。再者，國泰金控支持性別友善，在職場、體壇與社會提供支援，包括7日全薪陪產假、準爸爸手冊及舉辦女力活動，促進社會共融。

因應數位時代的來臨，國泰人壽以「知識累積」、「數位策略」及「多元培訓」三大面向，培育跨界人才，進而驅動數位轉型，獲頒「人才發展獎」；同時積極因應高齡化及失智症對家庭及社會帶來的挑戰，首創「智樂活認知功能障礙定期健康保險」，以健康促進機制預防失智發生，並於罹病後提供現金給付或實際服務的實際需求，充分發揮保險價值，獲得「創新成長獎」肯定。

此外，國泰人壽結合企業志工與金融專業，攜手刑事警察局、社會局及台大智齡聯盟，推動防詐騙桌遊，讓長輩對詐騙的警覺提高，亦與在地社區合作，設置國泰幸福農場，強化長者與社會的鏈結並提高自我價值感，國泰透過商品服務及企業志工，全方位守護長者財務健康及身心靈的作為，獲得「社會共融獎」肯定。

國泰世華銀行本次共獲得「人才發展獎」、「資訊安全獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」等四項卓越案例獎，為本次獲獎最多的銀行業者。

首先，國泰世華銀行從員工的職涯歷程出發，聚焦「新進員工入職體驗」、「數位辦公環境設備」、「多元跨界指尖學習方案」，和「線上軟性活動與文化傳遞」四大面向，推出零距離職場體驗，促動員工與公司在數位時代下共同成長，強化認同感。其次，重視資安是金融業的要務，國泰世華銀行為保護消費者，因應國際網路安全框架、主管機關規範、資安趨勢和金融資安需求，落實「資安藍圖」，以聯合作業方式提升整體資安監控與緊急事件應變能力。

為促進消費者溝通，國泰世華銀行用科幻電影元素，將原以實體場域播放之動畫，改製為電影主題互動遊戲，透過數位傳播，同步台北捷運無人銀行站點，透過O2O(online to offline)擴散，打破時空限制。最後，國泰世華銀行基金會也在公益推廣上不遺餘力，已推行17年的『大樹計畫』，藉平等受教、公眾合力及多元培力三大目標，發揮企業影響力。

有感於數位浪潮對傳統證券業造成衝擊，國泰證券發展出有別於傳統證券商的全新商業模式，透過數位經營台股經紀業務，藉台股定期定額業務一鳴驚人，目前台股定期定額扣款金額市占率已超過三成，在小額投資人與年輕人的投資版圖裡占有一席之地，成功翻轉市場，榮獲「人才發展獎」及「創新成長獎」殊榮。