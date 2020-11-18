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永豐金數位跨大步：AI專家張天豪接數位科技長

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

永豐金控（2890）今（18）日正式宣布延攬AI智慧專家、成功大學教授張天豪擔任數位科技長，預計12月1日正式上任，下周一（23）日內部並將舉行宣誓大會，將邀請數位科技長、資訊、資安三大支柱一起參加，完成永豐金控致力於數位轉型以提升客戶體驗與創造收益。

張天豪為國立臺灣大學資訊工程博士，目前為成功大學電機系教授、永豐銀行專業顧問。長年對人工智慧(AI)領域等先進技術有所鑽研，並與產業界合作密切，合作領域包含生醫、製造業、科技業等國家發展重點產業。張天豪為永豐銀行現任顧問，與永豐合作多年，協助永豐數位轉型有成。

此外，前富邦金控資安守護神李相臣目前為金控資安長兼銀行資安長，認同資安重要性，最大母艦仍是永豐銀。

永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金控持續數位變革，有兩大原因。第一，希望利用AI協助科技進入永豐金控；第二，2014年開始採用開放型核心系統，2019年也順利完成系統升級。相關資本支出預估，過去三年複合平均成長雙位數，明年預估17%成長，永豐金控指出，近幾年資本支出投入比較大的金額。

朱士廷表示，現在金融機構要小核心大周邊。科技進步與業務轉變，封閉型系統很好，但如果未來要改變難度高，核心系統用外皆不同功能與嚴核心系統因應未來挑戰，而永豐金控最大挑戰升級版本會不會有問題，但去年就有成功換版，也是金融業界首例，換版沒有出現任何問題。廠商每年都會提供新的部門，五年後決定第一次換版。

對於下周宣誓大會的意義，朱士廷指出，要宣示永豐金控數位變革，未來AI技術的運用一定會改善金融的樣貌，希望藉助張天豪對機器學習、人工智慧運用等先進技術的專才，用科技人的角度，跳脫傳統金融人的思維，投入信用評等報告、精準行銷、商品推蔫與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

永豐銀行於2017年與成功大學進行產學合作，即開始與張天豪教授組成人工智慧技術研究團隊，投入信用評等報告、精準行銷、商品推薦與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

張天豪在2019年擔任永豐銀行顧問，協助銀行打造 AI 基礎，並針對 AI、大數據、數位策略等數位金融與金融科技相關議題之專業諮詢、建議與開發。朱士廷表示，張天豪不僅於業務領域帶領團隊發展人工智慧建模，提供未來永豐發展人工智慧之架構規劃與新興技術建議；未來將持續以技術出發，深入業務，利用AI深度學習，提供客戶更精確符合需求的金融服務。

永豐金控 永豐銀行 人工智慧

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