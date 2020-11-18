永豐金法說：資產規模首破2兆 寫歷史新紀錄

永豐金控（2890）今（18）日舉行法說會，永豐金控總經理朱士廷主持，宣布統計至第3季為止，金控總資產規模已經突破2兆元，其中子公司永豐銀行大戶數位帳戶到9月底為止，累積開戶數已經達到58.2萬戶，市占率寫全台第3名，同時期台外幣存款達新台幣601億元，活絡房貸、信貸、信用卡、理財業務。

永豐金控2005年資產規模首次破兆元，2020年第3季金控資產規模突破2兆元，寫下歷史紀錄。

朱士廷並宣布，今年第3季稅後盈餘36億元，較上季成長9.3％。獲利持續維持穩定成長，其中手續費淨收益111.25億元，較去年大幅成長29.7％。其中子公司永豐金證券累計前三季淨收益73.1億元，年成長21.8％，稅後盈餘19.6億元，年成長40％，超越2019年全年獲利。

永豐金子公司永豐金證券總經理江偉源今日指出，受惠於積極發展複委託業務，8月起複委託業務市佔率攀升到市場第一名，累計泛財富管理手續費淨收益達19.1億元、年成長55.8％。

他表示，複委託業務符合多元收益策略，也滿足客戶多元理財需求，2013年台灣對海外投資成長每年複合成長都是雙位數，從3年前開始，永豐金證券就認為複委託市策略性業務，逐步加強。

他指出，該業務分為一般投資人與法人雙身分，永豐金證券已經搭建兩組不同團隊服務，並講究平台、市場產業與個股對投資人的服務，法人琢磨在其多元需求，包含希望獲得不同證券公司提供資訊。

債券也是複委託相當大的業務，品項上也提供專人服務。他指出，永豐金證券相較市場其他同業，較為著墨投資人領域以及不同面向服務，因此今年經濟手續費主要來自複委託貢獻，有助於業績表現成長。自8月開始，不論是個人戶或法人戶都是市場第一，10月目前自結也是保持第一水準。

也陸續經營小資族存股業務，7月推出豐存股美股存股平台，到9月已經有4973戶、351.8萬美元資產，雙數字都在持續成長中，其中市場反應存股需求佳，將持續擴大布局。

永豐金證券「大戶投」綁定銀行「大戶數位帳戶」為交割帳戶，首創業界最快一小時可下單，且同步可完成台股及海外複委託開戶，目前累計開戶數已達到4.2萬戶，累積交易金額約新台幣1000億元。

朱士廷指出，近期如果有投資美股應該有獲利，美股持續創新高，推出美股複委託可以讓台灣投資人獲得良好服務，這裡提供台股與美股豐存股服務，並搭配市場行銷，無論是台股或美股，定時定額都應該有助台灣投資人理財服務。