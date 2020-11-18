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手機行動支付風險 KPMG：注意三點以防遭駭

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
民眾以手機進行消費、支付、下單、轉帳蔚為風潮。 （本報系資料庫）
民眾以手機進行消費、支付、下單、轉帳蔚為風潮。 （本報系資料庫）

民眾以手機進行消費、支付、下單、轉帳蔚為風潮，KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，過去消費者只要一有因線上交易所造成的事件損失，就會認定是網銀、購物平台等廠商遭到駭客入侵的疏失，但分析近期各類相關事故的根因，消費者所使用的購物終端設備（如電腦、手機等）遭到入侵，或因自身帳密的保護不慎遭盜用而侵害自身權益的比例，也日益攀高，「行動消費者的資安敏感度，將會決定購物風險度」。

近日傳出有民眾在臉書自爆秀出報案三聯單，表示自己的網路銀行在一周內被神不知鬼不覺盜轉26萬元，而且身邊朋友也有一樣情形。同時間也傳出警方破獲新北市兩名男子，涉嫌利用釣魚簡訊隨機通知民眾，「貨品已派發，請查收」，吸引民眾點擊指定網址後，偷偷將駭客程式植入民眾手機，蒐集銀行帳密，有14位民眾的銀行帳戶或信用卡因而被盜轉、盜刷上百萬元，檢調已展開追查。

謝昀澤表示，上述兩則新聞事件是否有直接因果關聯性，尚待檢警查證，但是經常以手機進行消費、支付、下單、轉帳的使用者，一定要由近期的新聞事件，學習手機使用最新的資安風險基本認知。

謝昀澤進一步分析手機入侵過程發現，最新的駭客程式已經達到「化事後詐騙為主動轉帳」的境界。過去駭客入侵手機先竊取交易資料與個資後，才進行人工詐騙的行為，現在進化為從入侵手機、竊取帳密、截收簡訊、關閉警示、到打包轉帳等五部曲，一氣呵成的木馬程式智慧化運作流程，連打電話詐騙的程序與成本都省了。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司經理李冠璋提醒，熱愛各類行動應用的數位使用者，須注意以下三點才能提防個資遭駭的疑慮。首先是妥善保管手機與帳密及使用合法下載的行動應用程式、不隨便破解手機進行越獄（Jailbreak或root）。第二、應使用通過行動應用資安聯盟認證的網銀或網購App，並將手機設定改成「不安裝未知來源的App」等進階措施。第三、使用者也要學會惡意簡訊的判斷方法，例如夾帶木馬的惡意簡訊，常是匿名發送、或久未聯繫之朋友（如發送「Hi，是你!?」的訊息），且留意簡訊中常含有短網址或網域不明的連結，與一般正常網址有別。

手機 詐騙

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