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融券餘額飆十年新高 富邦VIX溢價衝23%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦投信官網提醒，富邦VIX溢價已超過10%，目前約23%。富邦投信
富邦投信官網提醒，富邦VIX溢價已超過10%，目前約23%。富邦投信

外資熱錢傾軋，台股指數頻創新高，但投資人居高思危，大盤17日融券餘額飆到96萬張逾十年新高，富邦VIX（00677U）買氣也居高不下，連日溢價擴大目前已達到23%，為第4季以來高峰。富邦投信官網呼籲，投資人應留意富邦VIX溢價過大。

證交所統計，台股17日融券餘額來到96萬張，是2009年10月來最高，與此同時，融資餘額在一度逼近1,600億元回落，反映市場買盤思危。而連動恐慌指數VIX的富邦VIX買氣也強強滾，繼日前溢價突破10%，近期又衝破20%，今天再達到23%。

富邦VIX溢價連連擴大，也和該ETF淨值下滑有關，台股交易價格因為買氣太旺，根本看不出ETF淨值下跌，如今天富邦VIX盤中還能有4元股價，但淨值已經跌到3.24元，而過去兩天淨值為3.54元、3.31元，連兩天下跌，溢價同步增加。

富邦投信指出，富邦VIX淨值下跌，如實反映追蹤期貨指數走跌，事實上，美國總統大選結果塵埃落定，國際VIX行情就有所衰減，過往重大不確定性解除都有相同狀況。另以選前VIX最高一度達30至40點，也已經來到歷史高點，要再往上不易，除非有更大或新的變數產生。

富邦投信表示，投資VIX較佳時點是重大變數發生前，進行預先避險，但若變數沒有更不如預期的發展甚至是明確解除，投資人基於避險的理由消失，VIX期貨轉倉成本還會導致ETF淨值被侵蝕，VIX指數持平時仍出現ETF走跌。建議投資人善設停利損並不要攤平抱長。

富邦投信 VIX

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