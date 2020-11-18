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玉山金明年大成長 外資重申目標價30元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
玉山金營運保持穩健。左四為玉山銀行董事長黃男州。玉山金／提供
玉山金營運保持穩健。左四為玉山銀行董事長黃男州。玉山金／提供

玉山金（2884）今年受到新冠肺炎衝擊，獲利表現衰退，不過今年翻多喊進的大和資本持續力挺。大和表示，玉山金今年來的衰退幅度符合預期，營業費用和資產品質仍良好管控，看好明年疫情影響降低帶動玉山金顯著成長，重申「優於大盤」評級及30元目標價。

大和在最新報告指出，玉山金第3季獲利持續衰退，較第2季下滑17%，前九月淨利也比去年同期銳減一成以上，除了銀行新系統發展提列較多支出，台灣低利率普遍對銀行股有重大影響，但玉山金核心的淨利息收益及管理費收入表現保持正向。

大和進一步表示，低利率導致玉山金前九月淨利息收益率（NIM）年減7個百分點至1.29%，不過拜信貸業務紮實擴張及消費信貸增加，整體淨利息收益逆勢成長。管理層預期，國內借貸需求仍會持續增加，為同步管理資產風險將對預售屋採取更謹慎的放貸操作。

玉山金前九月管理費收入則大幅成長一成，共同基金銷售增加是最大助力。至於信用卡收入雖然因為回饋活動減少，但玉山金也從增加的客戶及消費行為汲取擴大業務的有益資料。

根據法說會展望，大和重新調整其對玉山金今、明、後年每股純益（EPS）至1.5元、1.7元、1.8元。著眼玉山金財務體質保持穩健且明年有不錯成長性，重申其為該券商在台金融股首選，採用過去三年最高股淨比2倍所推算的潛在目標價達30元。

玉山金 信用卡 疫情

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