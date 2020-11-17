台灣人壽祖孫三代健走 線上活動正式起步

已連續舉辦八年的中國信託金控子公司台灣人壽祖孫三代家庭健走活動，每年吸引近萬人參與。今（2020）年適逢第九屆，雖然遇新冠肺炎疫情衝擊，推廣國人健康理念仍不中斷，今年推出線上活動，搭配系列性跨世代互動主題，讓受疫情影響而減少外出、相聚的長輩，仍可透過網路與家人互動，持續透過家庭支持力量，帶動長輩維持健康的動力。

只要網友參加，就有機會抽中五星級飯店全家住宿劵及價值超過7,000元的家庭聚餐餐劵，還有現正最夯的iPhone12等各項好禮。

往年健走活動現場，會規畫爺爺奶奶透過體感電玩機台，跨代體驗數位科技帶來的健康運動，今年祖孫三代活動雖然無法以實體呈現，但仍於網路上規劃一系列有趣的跨代互動任務。在各項任務中，將邀請網友分享難忘的、崩潰的或有趣的家族旅遊經驗，同時也請專家解析，帶長輩出門旅遊行程安排的注意事項、藥物備品等小秘訣，雖然今年無法出國旅遊，但這些小撇步可以讓民眾帶長輩出遊更闔家歡樂。

另外，也歡迎網友上網PK適合長輩的美食料理，同時提供經典懷舊菜餚、季節養生料理或適合長輩健康的甜品等料理影片，讓網友一起來手作，用美味促進家庭關係。最後，還將網友提供的大家族故事拍攝成影片，傳達出每個不同的家族情感，串接成員間的互動交流，再次凝聚大家族的支持力量。

台灣人壽也邀請民眾，相約2021年一起來健走。推動高齡健康是台灣人壽在ESG的社會投入中最重要的主軸之一，透過每一年的祖孫三代系列活動，喚起國人對家庭高齡者的健康管理意識，同時將健康促進的理念及行動擴及員工、客戶及一般大眾，傳達每一個人都應該以保險重視風險分擔的核心精神，提前為自己及家人的健康預做準備，期達聯合國永續發展17項目標（SDGs）之目標三：健康與福祉。