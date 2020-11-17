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紓困、振興帶動 中小企業放款暴增6,177億元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（17）日公布本國銀行辦理中小企業放款情形，到9月底止，中小企業放款餘額7兆5156億元，比去年底增加6,177億元，已達全年目標值的205.91%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到9月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.11%，占民營企業放款餘額比率為67.33%，分別較上月底增加0.68及0.65個百分點。

林志吉表示，若跟去年底相比，今年以來國銀對中小企業增加6,177億元，跟今年度要增加的3,000億元目標值相比，達成率已高達205.91%，不僅提前達標，達標比率也創歷年新高。

根據金管會資料，國銀對中小企業放款，去年9月比前年底增加的金額是2,454.41億元，跟目標值2,700億元相比，達成率90.9%。

林志吉表示，今年以來中小企業放款金額大增，主要是因疫情紓困，各部會提振興方案，央行也提供資金辦理專案貸款等，都讓放款量增加。

今年9月比去年底增加金額最多的前三大銀行，依序是合庫增加789.69億元、台企銀610.85億元、一銀572.72億元。

增加比率最高的前三大，則是遠銀38.67%、花旗30.51%、凱基28.09%。

若以授信餘額來看，今年9月底中小企業放款餘額比去年同期增加8,322.22億元。

授信餘額最高的前三大，依序是一銀7,580億元、合庫7,468億元、台企銀5,950億元。

另外，9月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.36%，較上月底減少0.01個百分點。　　

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會

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