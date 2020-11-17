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影響兒童健康發展3關鍵 空氣、飲食及3c使用

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
英國保誠人壽舉辦「 i寶 —保護兒童 誠就未來」記者會，透過倡議呼籲國人重視兒童健康議題。記者沈婉玉／攝影
英國保誠人壽舉辦「 i寶 —保護兒童 誠就未來」記者會，透過倡議呼籲國人重視兒童健康議題。記者沈婉玉／攝影

為呼籲社會大眾共同關心並重視兒童議題，英國保誠人壽今天舉辦「i寶—保護兒童 誠就未來」倡議記者會，發表最新「兒童健康白皮書」。身為台灣首家且持續關心兒童議題的保險公司，英國保誠人壽行銷長楊繼平表示，希望發揮企業影響力，為下一代建立一個健康快樂的成長環境，未來也會跟自家產品做連結。

保誠人壽「兒童健康白皮書」指出，影響兒童健康發展有三大關鍵因素。首先是居住環境空氣品質，從皮膚病問題、呼吸系統問題、視力到學習專注力都可能會受到影響。第二是飲食習慣，錯誤的飲食習慣可能造成兒童肥胖，進而引起血脂血糖異常、高血壓、代謝症候群或其他疾病。

第三是使用3C產品的習慣，若是使用習慣不當或過度，對兒童健康帶來的影響不僅僅只有近視，甚至會擴及睡眠品質、學習專注力及肥胖等問題。

人壽長期關注兒童保護議題，除與家扶基金會合作，幫助弱勢家庭與兒童改善其現況及未來；也積極推動兒童理財教育計畫與兒童安全教育。結合產、官、學的力量，期望透過一系列的行動與觀念推廣，邀請國人一起攜手保護兒童、成就兒童美好的未來。

楊繼平表示，保誠人壽希望站在更前面，以前瞻性思維領導，呼籲社會大眾一起關心國家未來的主人翁，為他們建構健康快樂的成長環境，保護兒童的現在，成就他們的未來。除發佈「兒童健康白皮書」外，未來會持續透過影響兒童成長的不同面向，倡議更多與兒童保護相關的議題，也會跟自家產品做連結，「的確有一些亮點商品，會針對目前研究做連結，目前還在進行數據分析，預計最快明年初問世」。

保誠人壽經過不同研究發現，影響兒童成長最重要且最基本的就是「健康」，當前父母對兒童健康最關切的問題，包括3C成癮、兒童肥胖及過敏。

為探究影響因素，英國保誠人壽攜手臺北醫學大學大數據研究中心，透過健保資料庫的數據分析、國內兒童就診資料統計分析，輔以近年的國內外文獻研究，並邀請學者專家及醫師顧問跨專業討論分析數據背後的意義，針對父母最關切的三大問題探究影響兒童健康成長的重要關鍵，今天彙整發表「兒童健康白皮書」。

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