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外資首例 金管會核准蝦皮進軍電子支付

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會已核准蝦皮在國內經營專營的電子支付，是國內首家全由外資成立的電子支付機構。 圖／蝦皮購物提供
金管會已核准蝦皮在國內經營專營的電子支付，是國內首家全由外資成立的電子支付機構。 圖／蝦皮購物提供

金管會今表示，已核准蝦皮在國內經營專營的電子支付，未來蝦皮支付可以做的業務，包含代理收付、收受儲值與電子支付轉帳等，也是國內首家全由外資成立的電子支付機構。

銀行局副局長林志吉表示，蝦皮支付之前是屬於經濟部主管的第三方支付服務，但因為去年整年經營代理收付金額日均餘額達到31億元，已超過電支條例規範的一年日平均餘額10億元，因此蝦皮支付改向金管會申請電子支付執照，金管會在近期核准通過。

銀行局官員指出，目前蝦皮支付的會員數有上百萬，主要是依照蝦皮購物的客戶，依照蝦皮支付提出的經營計畫，未來仍只有跟蝦皮購物合作，蝦皮購物是蝦皮支付的獨家特約商店，因此只針對蝦皮購物客戶去服務。目前蝦皮支付是嵌入在蝦皮購物App中使用，未來也不打算另外成立電支APP。但因電子支付必須採實名制，官員說，蝦皮支付有擬訂計畫分階段導入實名制。

林志吉說明，蝦皮支付公司目前資本額為500萬元，但因為蝦皮支付向金管會申請未來要經營代理收付、收受儲值與轉帳業務，依照規定必須要達到5億元資本額，因此蝦皮支付有承諾將增資到實收資本額5億元。

蝦皮支付是新加坡商「SEAMONEY(PAYMENT)TW PRIVATE LIMITED」100%持有的公司，林志吉表示，未來增資是由新加坡商SEAMONEY來增資，依規定要在六個月內申請營業執照，因此蝦皮支付最晚明年上半年需達到資本額5億元。

但因為是由外資匯入資金來增資，因此必須要通過投審會的申請，林志吉表示，當初SEAMONEY在投資蝦皮支付時，匯入的500萬資金進來時投審會已經通過，但因後續還要增資，SEAMONEY後續將跟投審會申請匯入4.95億元資金。

但因為之前蝦皮購物有陸資爭議，林志吉表示，經過了解目前騰訊創辦人馬化騰持有蝦皮支付只有2%多，沒有超過大股東持股10%的規定。

蝦皮購物 金管會 投審會

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