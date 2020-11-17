快訊

F-16今晚花蓮外海從雷達光點消失 國防部搜救中

日本「特攝之神」：從《哥吉拉》到《超人力霸王》

彰銀主辦力積電293億元聯貸案 今天完成簽約

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
彰銀主辦力積電293億元聯貸案完成簽約，左2為彰化銀行董事長凌忠嫄，右2為力積電公司董事長黃崇仁。圖／彰銀提供
彰銀主辦力積電293億元聯貸案完成簽約，左2為彰化銀行董事長凌忠嫄，右2為力積電公司董事長黃崇仁。圖／彰銀提供

彰化銀行統籌主辦力晶積成電子製造股份有限公司五年期新臺幣293億元聯貸案已順利募集完成，今天（11月17日）假彰化銀行總行台北大樓舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與力積電公司董事長黃崇仁簽訂聯合授信合約。

彰銀表示，本次聯貸案資金用途是償還既有金融機構借款、購置機器設備及其附屬設備暨充實中期營運週轉金，由彰銀擔任額度暨擔保品管理銀行，負責協調聯貸銀行團並提供金融服務，與合庫銀、華銀、兆豐銀共同統籌主辦，其他聯貸銀行包括土銀、一銀、農業金庫、臺企銀、凱基銀、新光銀、星展銀、台北富邦銀、台新銀及板信銀，共14家金融同業參與。

彰銀指出，本案因金融機構參貸踴躍，最終獲銀行團超額認購達117%，顯見力積電公司在晶圓代工之專業服務與營運績效獲得各行庫一致的支持與肯定。

力積電公司為力晶集團旗下專業晶圓代工廠，擁有2座8吋及3座12吋晶圓廠，可提供代工客戶完整產品線，以先進記憶體、客製化邏輯IC與分離式元件為三大服務主軸，產品應用領域涵蓋電腦產品、通訊應用、消費性電子及車用電子，為全球唯一提供多世代記憶體與多樣特殊邏輯製程之晶圓代工廠。

此外，應對產業在HPC(高速運算)及EC(邊緣運算)等AI(人工智慧)應用的新領域，力積電公司正協同記憶體設計公司開發3D晶圓堆疊技術，提供高階邏輯代工大廠與其客戶做系統晶片異質整合，為未來人工智慧商機奠下深厚基礎，營運前景可期。

晶圓代工廠 力積 彰化銀行

延伸閱讀

特斯拉觸控螢幕故障頻傳 2車款近16萬輛面臨召回

美光大漲6.78% 帶動台股記憶體股齊揚

加速人工智慧、巨量數據運算效率 NVIDIA讓DGX超級電腦導入大規模記憶體

理專A錢案 台新：儘快釐清事實

相關新聞

避免秋冬疫情再起 國泰、富邦等金控業紛紛取消尾牙

繼國泰金停辦尾牙之後，富邦金也宣布今年停辦尾牙活動。富邦金表示，為積極支持國內防疫工作，富邦集團將取消舉辦大型謝年會活動...

外資首例 金管會核准蝦皮進軍電子支付

金管會今表示，已核准蝦皮在國內經營專營的電子支付，未來蝦皮支付可以做的業務，包含代理收付、收受儲值與電子支付轉帳等，也是...

外送員成偽鈔集團受害者？央行5點澄清：新台幣防偽佳

中央銀行今（17）日下午發布澄清報導，因近日某家電視媒體報導「趕時間沒空確認，外送員成偽鈔集團洗錢受害者」一則，指出近期...

新台幣午盤升3.09角 暫收28.501元

新台幣今（17）日午盤升值3.09角，暫收28.501元兌1美元，成交金額為6.21億美元。

新台幣早盤勁揚逾3角 站上28.5元

新台幣今（17）日早盤以28.81元兌1美元，平盤價格開出。

專家觀點：美元貶值集體焦慮下選股的方向

萬寶投顧蔡明彰強調，印鈔成為救世主，根據聯準會11月份發表財政穩定政策，支持下任總統拜登兩兆美元的綠能新政，除此之外，拜登還提撥4,000億美元購買更多的美國製造商品與服務，3,000億美元投入技術研發，但拜登的加稅政見未必獲得共和黨控制的參議院通過，新政府一上台就得靠債務貨幣化作為財源。

特斯拉納入標普500指數 台灣特斯拉概念股預期效應

外電報導，標普道瓊斯公司在16日盤後宣布將於12月21日美股盤前，把特斯拉納入標普500指數，被剔除的成分股另行公告。由...

新聞眼／整頓理專惡習 要讓銀行「感到痛」

近年每爆出理專監守自盜，ＰＴＴ上總會有鄉民拿出經典台詞「什麼話都能信就是不能信理專」，雖不是所有理專都是壞人，但總會有幾...

銀行理專A錢 3大重罰

台新銀行爆發不肖理專監守自盜，涉案金額高達三億元，創銀行史上最高Ａ錢金額，震驚社會。盤點金管會近兩年爆出及被裁罰的理專盜...

國壽前三季股債利得 逾千億

趁市場高峰入袋為安，國泰金控昨（16）日舉行第3季法人說明會，揭露國泰人壽前三季已大量實現股債資本利得將近1,127億元...

台幣連二升 爆量17億美元

主計總處上修台灣第3季台灣經濟成長率（GDP）至3.33%，傲視亞洲，加以新冠病毒疫苗露出曙光，全球股市反彈，基本面良好...

理專A錢 金管會下令嚴懲

又爆發銀行理專挪用客戶款項，惹怒金管會主委黃天牧，他昨（16）日下令，以後對這類案件將提高罰款，主管要連坐，情況嚴重者將...

熱門新聞

慘！踩雷加疫情 國銀六處海外市場傳出虧損

SpaceX載人上太空 三台廠助陣

銀行理專A錢 3大重罰

加入要守一國兩制…王美花：RCEP 非蔡政府目標

Moderna新冠疫苗效果佳 與高端疫苗同樣來自美國NIH

聯發科砸24.3億元 併購英特爾旗下FPGA電源管理部門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。