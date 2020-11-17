蝦皮PAY有譜？ 金管會今宣布同意蝦皮申請專營電支

擁有百萬會員數的蝦皮PAY要來台了嗎？ 金融監督管理委員會今（17）日宣布核准蝦皮支付股份有限公司申請專營電子支付機構業務。目前我國計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構（含銀行、中華郵政股份有限公司及電子票證發行機構）。

銀行局副局長林志吉今晚宣布，蝦皮支付公司目前屬經濟部所主管之第三方支付服務業，因108年度經營代理收付實質交易款項業務所保管代理收付款項總餘額逾「電子支付機構管理條例（下稱電支條例）第三條第二項授權規定事項辦法」第2條及第3條所規定之一定金額（即所保管代理收付款項餘額逾1年日平均餘額10億元），故依電支條例第3條第3項及第10條第1項規定，檢具相關申請書件，向金管會申請專營電子支付機構業務許可。

金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，蝦皮支付公司未來得經營之業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。