蝦皮搶進台灣電支市場 金管會核准成立電支機構

萬寶投顧蔡明彰強調，印鈔成為救世主，根據聯準會11月份發表財政穩定政策，支持下任總統拜登兩兆美元的綠能新政，除此之外，拜登還提撥4,000億美元購買更多的美國製造商品與服務，3,000億美元投入技術研發，但拜登的加稅政見未必獲得共和黨控制的參議院通過，新政府一上台就得靠債務貨幣化作為財源。

2020-11-17 08:37