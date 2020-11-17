蝦皮搶進台灣電支市場 金管會核准成立電支機構
金管會今天宣布，11月13日核准蝦皮支付股份有限公司，申請專營電子支付機構業務，成為國內首家新加坡商來台申設的電支機構。
目前我國計有五家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構（含銀行、中華郵政股份有限公司及電子票證發行機構）。
金管會銀行局副局長林志吉表示，蝦皮支付公司目前屬經濟部所主管之第三方支付服務業，因去年度經營代理收付實質交易款項業務所保管代理收付款項總餘額逾「電子支付機構管理條例第3條第2項授權規定事項辦法」第2條及第3條所規定之一定金額，即所保管代理收付款項餘額逾1年日平均餘額10億元。
因此，依電支條例第3條第3項及第10條第1項規定，檢具相關申請書件，向金管會申請專營電子支付機構業務許可。
金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，蝦皮支付公司未來得經營的業務項目，包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。
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