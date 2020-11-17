金管會放寬ETF分散管理 八投信32檔ETF可望解禁

金管會今（17）日宣布參酌投信投顧公會建議，放寬ETF投資人分散管理措施，集中度從30%放寬到50~70%，放寬後將有8家投信、32檔ETF可望「解禁」，從不合規變成合規。過去壽險業包檔債券ETF的狀況是否捲土重來，證期局副局長蔡麗玲說，金管會考量業者拓展業務確有困難，且金管會對ETF分散性會持續觀察，應不致有此問題。

蔡麗玲說，金管會2019年4月開始要求ETF不可過度集中，其中以單一投資者持有ETF比重不宜超過30%為最終目標，並允許採取逐漸調整持有比重的方式，要求投信公司就所經理之ETF進行投資人分散。相關ETF投資人分散管理措施已實行年餘， ETF投資人散眾化已見成效。

從人數角度來看，據統計，2019年4月底為止，有掛牌的67檔債券ETF，受益人有1萬8926位；目前來說截至今年10月16日為止，102檔債券ETF，受益人共有4萬3955名，整個來說投資人參與已增加，至於集中度的部份，4月30日當時72檔債券（含成立未掛牌），單一超過九成的有八檔，70~90%有五檔；到今年10月底為止，102檔債券ETF中，占比超過九成只剩一檔，7成~9成有四檔，單一集中度也見下降；股票ETF部份，108年4月30日有59檔股票中，占比九成的有七檔；七至九成的有五檔；到今年10月底為止，63檔股票中，超過九成只剩二檔；七至九成也只剩二檔，集中度已下降。

因此金管會考量兼顧投信公司之實務運作及ETF投資人分散管理，放寬後之ETF投資人分散管理措施有三，包括一、單一投資者持有ETF比重最終目標由30%放寬為50%。二、小規模（規模未達30億元）ETF之投資人分散標準進一步放寬，單一投資者持有比重以70%為上限，三是分開檢視股票ETF與債券ETF之投資人分散執行情形，作為日後投信公司申報或申請募集同類型ETF案件之准駁考量。證期局將在近日內回函給投信投顧公會，即可正式實施。

至於放寬後還有多少檔ETF需要調整？蔡麗玲說，統計到2020年9月新成立且屆滿六個月的ETF，尚有11家投信、38檔不符30%規定，但放寬規定後，只剩下3家投信、6檔ETF不符規定，其中只有1檔低於30億元適用小規模ETF。

2019年4月30日當時的債券ETF為72檔、金額6,501億元；股票ETF為59檔、金額1,688億元。不含期貨與桿反ETF。因為桿反是策略型ETF不會長期持有，定點分散沒有太大意義。截至今年10月底為止，目前我國股票ETF分別有63檔，金額2,829億元及債券ETF共計102檔、1兆3,461億元。