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大鬆綁！金管會ETF受益人分散 三面向放寬

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
金管會
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金管會去年宣布ETF受益人分散規定，影響台灣ETF產業大幅調整，因應分散規定已見成效並回應業界意見，金管會今天宣布三面向鬆綁規定，包括單一投資人持有ETF比重最終目標調整為50%、低於30億元的小型基金比重限制上調為70%、以及豁免股票型ETF，但原先投信投顧公會申請的美債ETF也能豁免並未核准。

金管會首先放寬單一投資者持有ETF比重，將最終目標從原有的30%放寬為50%。凡108年3月19日之前成立的ETF，單一投資人最高持有比重採取逐年調降方式，109年底為70%、110年底為50%，原本是要求110年底依投信公司所提時程持續調整到30%。此外，108年3月20日之後成立的ETF，自成立日起單一投資人最高持有比重為50%，原要求是成立滿六個月後不得超過30%。

二、規模未達30億元的小規模ETF，投資人分散標準進一步放寬。鑒於中小型投信所經理ETF規模普遍較小，且小規模ETF更易因投資人申贖或買賣，導致不符合單一投資人持有比重標準，進而影響小型ETF成長性，以及該等投信公司新ETF的申請或申報案，故放寬小規模ETF的單一投資者持有比重以70%為限。

三、分開檢視股票ETF和債券ETF的投資人分散執行狀況，並作為日後投信申報或申請募集同型ETF案件之准駁考量。即股票型ETF不受受益人分散限制。

對金管會鬆綁規定，業界認為符合預期，雖然美債ETF並未豁免，但已經針對全體ETF進行放寬，特別是股票ETF有更大發展空間，今年已有積極發行趨勢，未來可望有更多股票產品問市。

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