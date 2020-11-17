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外送員成偽鈔集團受害者？央行5點澄清：新台幣防偽佳

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
中央銀行今（17）日下午發布澄清報導，稱新台幣防偽功能良好。圖/聯合報資料照片
中央銀行今（17）日下午發布澄清報導，稱新台幣防偽功能良好。圖/聯合報資料照片

中央銀行今（17）日下午發布澄清報導，因近日某家電視媒體報導「趕時間沒空確認，外送員成偽鈔集團洗錢受害者」一則，指出近期不少外送員收到偽鈔，臉書上販售的偽鈔幾可亂真，以及年關將近，市場攤販、小吃店人人自危等語。經查其報導內容與事實頗有出入，為避免誤導民眾，影響新台幣幣信，中央銀行提出5點說明。

第一、新台幣防偽功能良好，截至目前警政單位查獲的偽鈔，經鑑定皆屬印製粗糙、品質低劣，缺乏防偽特徵，鈔券號碼經常重覆，仿真度不高，無法通過市面點驗鈔機，該項報導「與真鈔相似度達99%」純屬謠言。

第二、網路外送平台訂單採現金支付的並不多，且需留下連絡電話及外送地址，易於追查，因此研判應非偽鈔集團合適的洗錢管道。該則新聞報導地的警察局亦表示，近期並未接獲這類報案。

為防範未然，央行已與國內主要外送平台業者聯繫，請其提醒外送員收現時多加留意，以避免遭受損失，並加強員工辨識鈔券真偽的能力；如有需要，央行可提供教育訓練方面的協助。

第三、不法分子在臉書或其他社群媒體上販售偽鈔乙事，央行已請內政部警政署刑事警察局著手偵辦。該局極為重視並加強查緝，經查這類案件多係以新台幣鈔券圖片搭配通過點驗鈔機影片，誘使他人信以為真，以進行詐財，民眾切勿受騙上當；若收到此類訊息，亦請勿轉發，避免流言四處散布，助長網路詐騙惡風。

第四、依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑；國內法律對偽造新台幣犯罪行為處以重罰，請勿心存僥倖以身試法。民眾如發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發破案與檢舉人獎金。（警察機關檢舉電話110，調查局檢舉專線0800007007）

第五、新台幣防偽設計良好，偽鈔比率甚低，民眾收受鈔券時，只要掌握簡單三原則：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」，即可辨識真偽，請安心使用。

新台幣 央行 警察

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