「i寶 保護兒童誠就未來」倡議 呼籲關注兒童議題
為了呼籲社會大眾共同關心並重視兒童議題，英國保誠人壽下午在臺北市青少年發展處花漾展演空間舉辦「i寶 保護兒童 誠就未來」倡議記者會，取其一起(17)的諧音，期望透過一系列的行動與觀念推廣，邀請國人一起攜手保護兒童、成就兒董美好的末來。
英國保誠人壽強調兒童的夢想有無限可能，然而在他們成長的過程中卻有許多因為健康、心理、環境、教育等許多因素引起的危險與傷害，讓他們離夢想越來越遠，甚至無法快樂成長。因此英國保誠人壽「i寶一保護兒童 誠就未來」，希望透過短、中、長期的觀念推廣與活動進行，以思維領導者的角色，發揮企業影響力，呼籲社會大眾、家長、老師、社會團體等各界一起響應，為我們的下一代建立一個健康快樂的成長環境。
家扶基金會執行長何素秋、英國保誠人壽行銷長楊繼平、臺北醫學大學管理學院副院長董俊維、雙和醫院兒科部主任陳世彥等共同主持啟動儀式。
英國保誠人壽行銷長楊繼平表示:「兒童是我們未來的主人翁,他們的未來需要建構在身、心、靈各方面都健康發展的基礎之上。過去英國保誠人壽透過舉辦公益活動、捐款活動、支持社福團體等行動幫助弱勢兒童改善他們的生活。現在，希望站在更前面以前瞻性思維領導呼籲社會大眾一起關心國家末來的主人翁為他們建構健康快樂的成長環境，保護兒童的現在，成就他們的未來。
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