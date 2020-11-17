「i寶 保護兒童誠就未來」倡議 呼籲關注兒童議題

為了呼籲社會大眾共同關心並重視兒童議題，英國保誠人壽下午在臺北市青少年發展處花漾展演空間舉辦「i寶 保護兒童 誠就未來」倡議記者會，取其一起(17)的諧音，期望透過一系列的行動與觀念推廣，邀請國人一起攜手保護兒童、成就兒董美好的末來。

英國保誠人壽強調兒童的夢想有無限可能，然而在他們成長的過程中卻有許多因為健康、心理、環境、教育等許多因素引起的危險與傷害，讓他們離夢想越來越遠，甚至無法快樂成長。因此英國保誠人壽「i寶一保護兒童 誠就未來」，希望透過短、中、長期的觀念推廣與活動進行，以思維領導者的角色，發揮企業影響力，呼籲社會大眾、家長、老師、社會團體等各界一起響應，為我們的下一代建立一個健康快樂的成長環境。

家扶基金會執行長何素秋、英國保誠人壽行銷長楊繼平、臺北醫學大學管理學院副院長董俊維、雙和醫院兒科部主任陳世彥等共同主持啟動儀式。