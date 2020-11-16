年金險撐盤 壽險業前十月初年保費衰退幅度略減

壽險公會今（16）日公布壽險業今年前十月初年保費(FYP)統計，在傳統型年金10月單月成長48.7%、投資型年金10月單月成長39.3%支撐下，整體壽險業前十月初年保費7,610億元、年減29.2%，衰退幅度較今年前九月年減29.5%略為縮小。

壽險公會分類的年金險有兩種，10月份全部呈現強勁成長，其中，傳統型年金10月份初年保費47億元、年增48.7%；投資型年金10月份初年保費217億元、年增39.3%，成為壽險公會分類的六大人身保險當中，唯二單月呈現正成長者。

換言之，包括：傳統型壽險、投資型壽險、傷害險、健康險，10月份初年保費表現，全較去年同期衰退。

大型壽險公司主管表示，投資型年金成長，與部分壽險公司在10月推出新的投資型保單有關，包括台灣人壽、法國巴黎人壽等，都有投資型年金開賣；傳統型年金的成長，則是受到監理機關的政策變化所影響。

大型壽險公司主管說，傳統型年金的成長，主要來自利率變動型年金，預定利率固定不變的年金賣相還是不好。而利變型年金之所以熱銷，主因過往被視為投資理財熱門標的、具備儲蓄險特性的利率變動型壽險，銷售熱度轉差。

利變型壽險坐起冷板凳，則與金管會推出死亡給付門檻法則，以及壽險商品需要體檢、投保程序比年金險麻煩等因素有關。

另外，健康險10月份初年保費30億元、年減16.7%；傷害險10月份初年保費8.9億元、年減22.3%，罕見雙雙呈現衰退。

大型壽險公司主管表示，此與金管會在今年年中調降保單責任準備金預定利率1碼(0.25個百分點)，1年期(不含)以上商品保費變貴，消費者需要時間適應的環境變化有關。