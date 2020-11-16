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慘！踩雷加疫情 國銀六處海外市場傳出虧損

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影
金管會。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影

金管會今天揭露本國銀行海外分支機構最新獲利情況，今年第3季止，國銀海外據點獲利352.8億元，比去年同期衰退近四成，更有多達六處海外市場傳出虧損。

受到疫情、海外踩雷、香港政治動盪等因素影響，今年以來，國銀海外分支機構獲利呈現衰退，且衰退幅度有逐季擴大趨勢。

今年第1季，獲利158.4億元，比去年同期衰退15.2%；第2季止，獲利252.3億元，衰退34.115%。

第3季止，獲利354.8億元，衰退幅度再度擴大到39.11%。

根據金管會揭露的資料，第3季止，獲利減少最多的地區是美國，獲利剩13.9億元，比去年同期銳減72%，其次是日本減少69.67%及香港衰退34.16%。

今年第3季止，國銀海外市場更罕見的出現多達六處虧損，包括菲律賓、新加坡、澳門、法國、英國及巴拿馬。

金管會 香港

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