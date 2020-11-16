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央行戰熱錢爆量逾17億美元 收28.81元寫近9年4個月新高

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
新台幣今（16）日收盤價續創近9年4個月新高。 圖／聯合報系資料照片
新台幣今（16）日收盤價續創近9年4個月新高。 圖／聯合報系資料照片

外資資金洶湧，續匯入台北匯市，新台幣今（16）日收盤價續創近9年4個月新高，收28.81元對1美元，升值3.7分，在央行戰外資下，台北與元太外匯經紀公司爆量17.195億美元，新台幣直衝28.8元整數關卡，下一步將看本周是否會到28.7元字頭，屆時將寫2011年7月8日以來新高。

新台幣前波收盤高位在2011年7月27日的28.802元。上週一新台幣收在28.825元，也已經寫下近9年4個月新高，今日新台幣收盤價28.81元，再破上周一收盤價28.825元，顯示外資資金洶湧。

匯銀主管指出，台股今日站上萬三，改寫歷史新高，新台幣兌美元匯價盤中最高升抵28.5元，勁揚3.47角，外資續匯入，央行進場調節，終場新台幣升值幅度收斂至3.7分，收28.81元。

匯銀主管指出，今日新台幣盤中對美元匯價一路在28.5元匯價拉鋸，走勢變化不大，但今日盤中除了外資擴大匯入力道，還有出口商進場拋匯，加大新台幣升值力量，而新台幣卻能一直維持在28.5元價位，顯示央行似乎在盤中加大了穩匯力道，應是要全力阻擋熱錢。

新台幣 外資 央行

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