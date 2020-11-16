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大師智庫論壇 張兆順：金融業數位轉型刻不容緩

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長張兆順今天下午在經濟日報舉辦「2020大師智庫論壇－疫後新經濟」發表專題演講指出，銀行業面對疫後新時代，必須積極進行數位轉型，不能因為轉型的痛苦而有所遲疑或不敢做，才能抓住機遇，不會被淘汰。

張兆順是以「經濟變局下金融業的挑戰與機遇」為題，在經濟日報2020大師智庫論壇發表演講。張兆順指出，金融業在疫情衝擊的經濟情勢下，面臨三大問題，分別是美中貿易戰後續、新冠肺炎疫情變化，以及加速發展的數位科技及5G的衝擊。這些外部變化造成金融業面臨艱困的低利率環境、呆帳與評價損失風險提高以及財務操作難度提升等問題。所幸由於我國疫情控制得宜，加上受惠於全球產業鏈移轉所帶來的轉單效應，使我國經濟表現相對其他國家穩定，資金回流帶給金融業商機。

張兆順認為，現在資金回流台灣的實質投資增加，與過去投資往海外、國內產業空洞化不同，因此相信未來就業率會增加，所得不均雖然可能不是短期可以解決，但相信未來實質經濟成長，一般百姓也應可感受到經濟成長的好處。

他並指出，數位科技加速發展使得金融業的競爭改變，利用大數據、建置數位與升級IT資訊系統刻不容緩，雖然實體銀行通路「有溫度的服務」可以保留，但成本確實增加，因此銀行必須積極數位化，從文化到組織架構、管理與作業程序都會一起改變，IT數位化的改變可能會有很多痛苦，可以看到最近有壽險、銀行因為IT系統更換而產生一些狀況，但金融業不能因為這個痛苦就不敢做，否則會被淘汰。

金融業 張兆順 兆豐金控

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