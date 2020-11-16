後疫情時代加深網路黏著度 線上釣魚風險激增

2020年受疫情影響，民眾對於網路使用度及黏著度大幅提升，網路威脅情勢亦不斷轉變，駭客透過搭配各種流行時事主題而變化出新的網路釣魚手法，伺機誘騙受害者上勾並從中牟利 ！ 如2020年常見Facebook粉絲專頁被盜、不肖分子傳送口罩詐騙簡訊等釣魚手段，如何防範網路釣魚是消費者必須留意的重要網路課題。

隨著駭客攻擊與詐騙手法，隨著時下流行的時事主題而推陳出新，消費者的防範範圍，不僅要讓電腦及手機防毒與防駭，也要防範詐騙守護自身個資。趨勢科技表示，若出現以下兩大徵兆，必須提前防範 。

徵兆一 : 要求「點擊」網址，網路釣魚常見以誘導消費者點擊惡意網址為目標，透過簡訊、電子郵件及社群平台等管道傳送惡意網址，例如以「商品已到貨，請查收」假宅配簡訊、「熱門戲劇點此觀看」等訊息，吸引消費者目光。隨著行動支付逐漸普及，駭客也會採用發送簡訊，要求消費者點擊網址確認的方式誘騙個資。趨勢科技提醒，一旦看見要求點擊網址等訊息須留心，網址可能同時夾帶惡意程式或是連結到詐騙網站。

徵兆二 : 要求「登入」查看，即使是消費者平常熟悉的網站或社群平台，駭客也可能偽造看似與真實官網相同的詐騙網站以假亂真，如Google、臉書或Apple ID等登入介面都有可能作假，因而使不知情的消費者輸入帳密而登入。趨勢科技建議消費者在登入前，看到短網址、不明來源的連結保持留意，不輕易從非官方的網站登入。