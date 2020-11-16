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理專A錢影響台新併保德信？立委爆另一家金控做準備了

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導
金管會主委黃天牧。記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧。記者陳正興／攝影

台新銀行理專挪用客戶巨額款項，立委江永昌關注此案會否影響台新金併購保德信人壽案？金管會主委黃天牧今（16）日在立法院答詢時表示，會綜合判斷跟考量。

江永昌今天在立法財委會質詢表示，台新金併保德信人壽案送件沒？黃天牧表示，尚未正式送件，目前預審資料中。台新金有買的誠意嗎？黃天牧說，這是台新金要展現的。

江永昌再問，之前的主委顧立雄曾說，若要持有保德信，依規定要符合誠信、正直、守法、經營管理能力等條件，黃天牧表示，若從保險業來看，要符合五大原則，但目前台新金送來的文件資料中尚有不足的地方，希望他繼續補足，細節不方便講，主要是財務估計及未來經營模式這方面。

台新金適合嗎？黃天牧表示，審查中會去作判斷。

江永昌表示，台新金說，彰銀釋股取的錢去買保德信，但最近彰銀股價一直下跌，原本說最好出場價格是19元，現在是17元了，彰銀股價跌，台新金如何籌措買保德信？財政部長蘇建榮說，台新金自己有表示會出脫彰銀持股，至於如何出脫尊重他。

江永昌問，財政部會不會拜託金管會，台新金要保證出脫彰銀持股，才准買保德信？蘇建榮表示，我們尊重台新金的籌資方案。江永昌說，他（台新）就一直找你要你提出方案，蘇建榮說，他說過台新金不能把責任全推給財政部，雙方都要各自有方案。

江永昌接著表示，聽說第一金控有興趣，差不多要準備了，剛有委員問了台新分行有理專挪用客戶款項，金管會說要重重處分，會不會就不准買保德信？黃天牧表示，他沒說對這案子要重重處罰，他是說不以罰款為度，他對理專弊案深惡痛絕，但此案要等到查核報告送來後才能審酌如何處分。

江永昌表示，你剛說這不是理專個人行為，從分行到總行負責任，會否影響台新金併購保德信申請案？黃天牧說，會綜合判斷，等他報告來了之後。江永昌說，所以會列入囉？黃天牧說：「我們會綜合判斷跟考量，要等查核報告釐清他的責任。」

至於會否要求台新金同意出脫彰銀才會准併保德信？黃天牧表示，他（台新）的確有說要出脫，這是他提出的計畫，但目前提的計畫還不完整，會審視他的計畫，要他補件，目前補件中。

台新金 黃天牧 彰銀

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