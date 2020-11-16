近兩年理專盜領受害逾127人 金管會將祭3大措施加重罰

台新銀昨爆出不肖理專監守自盜，涉案金額高達3億元，成為今立法院財委會多名立委關注焦點。金管會主委黃天牧今表示，這幾年理專弊案沒有減少，將祭出加重罰款、高層連坐與拒絕銀行接受公司治理評鑑三大重罰措施。

理專十誡今年才剛上路，理專盜領案仍層出不窮，根據金管會統計，近兩年已爆出的案件中，曾發生理專盜領案的銀行高達12家銀行，累積受害客戶超過127戶，累積盜領金額近10億元。其中以昨天爆出的台新銀案涉案3億元最高，華南銀行也曾發生理專盜領2億元；玉山銀行今年也發生千萬盜領案，金管會近期將進行開罰。

立委林楚茵詢問黃天牧，除理專十誡外金管會是否還有積極作為？黃天牧表示，這幾年來理專弊案沒有減少，還是會發生。制度上以往是罰款，已交代銀行局，對理專弊案的罰款額度絕對要提高；第二，人的處理要納入考量，高層有連帶因果關係，建議連坐；第三，早上已交代證期局，銀行發生理專弊案，上市櫃公司治理評鑑絕對扣分，如果案情重大甚至拒絕接受被評鑑，「讓社會大眾了解這些銀行做了些什麼事情！」

林楚茵也指出，銀行不能推託說是理專個人行為，黃天牧也表達贊同：「雖然每個案情況不同，但銀行不能以個人行為來帶過，這牽涉的是制度、文化的問題。」

立委郭國文詢問，台新此案涉及金額高，是否要加重罰？黃天牧說，過去開罰1200萬是比較高，已經交代銀行局要提高理專盜領的罰款，如果高層有連帶的因果關係，建議要連坐罰，台新銀案目前要求台新銀要在23日前提供查核報告，會視查核報告完整內容來綜合考量。

立委江永昌則詢問，此案是否會影響到台新金併保德信人壽案？黃天牧表示：「會綜合考量、審慎評估，等查核報告送來後會審酌。」

另針對玉山銀盜領案，金管會從原定9月要開罰，延宕至今都還未開罰。黃天牧表示，主要是請銀行局要再審視罰款額度，還有高層是否連帶因果關係，相關主管都要負責任，重頭評估開罰額度。