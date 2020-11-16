富邦證券：國際投資趨勢愈來愈看重ESG

美國新的經濟刺激政策遲遲未能通過國會，加上美歐疫情再起，引發風險性資產擔憂及賣壓。當前市況未穩的情形下，投資組合中納入ESG相關產品，將可多一項避震利器。ESG代表環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）。富邦證券表示，今年以來新冠疫情導致全球市場景氣低迷，然而同一時期，由ESG評級相對較高的美國大公司所組成的S＆P 500 ESG指數績效為3.33%，優於S＆P 500指數的1.25%。(資料截止至2020/10/28)

當前多數投資人篩選標的除了參考企業的EPS（每股稅後盈餘），也開始著眼於企業的ESG。顯示在投資過程中，除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。公司確實落實ESG不僅是企業能長久營運的關鍵，也是投資人評估該企業能否納入長期投資組合的重要參考指標。

根據投資研究機構晨星（Morningstar）最新報告顯示，ESG基金的商品資產規模在過去三年增加一倍。截至2020年第二季，多達534檔基金約2,500億美元資產聚焦ESG相關議題。其中，美國ESG基金資產規模成長四倍，約占整體美國基金規模的20％。晨星北美被動式策略研究部指出，雖然目前美國ESG基金的發展落後歐洲，但未來仍有很大發展空間。

根據摩根士丹利調查顯示，將近95％的千禧世代對永續投資感興趣，75％的受訪者認為，自己的投資決定可能影響氣候變遷政策。

Gunnar Friede、Timo Busch 與Alexander Bassen發表的「ESG 與財務表現：超過2000 項實證研究的證據」彙集了超過2,000項有關ESG的研究報告，發現有近50％的研究報告皆反映ESG與公司獲利能力之間存在正比關係。企業提高ESG企業營運政策所帶來的優勢，例如更忠誠的員工、更高的生產率、減少浪費和更高的資源運用效益。

由於疫情持續衝擊全球經濟，在全球經濟情勢面臨動盪時刻，許多公司轉型不及恐面臨經營危機，讓投資人擔憂體質不佳的企業是否將接踵而來利空消息。此時投資優選ESG企業，反而能讓投資有趨吉避凶之機會。富邦證券表示，目前台灣疫情衝擊小，且是半導體等科技製造重鎮，加上美中角力等因素，如中國產業去美化，及美國抵制中企，導致全球供應鏈轉變，訂單紛紛轉移至台灣，再搭上5G與AI等趨勢產業興起，基本面支持台股的展望與格局，落實ESG企業更是能在這波結構轉型中有相對優勢，因此，投資人可以關注市場上結合ESG和高股利題材的相關標的。