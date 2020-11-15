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富邦金控：後疫情時代企業決勝於永續與創新

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

2020年新冠肺炎考驗全球企業的永續經營思維，在疫情的衝擊下，富邦金控以創新思考解決方案，將危機化作轉機，激盪更多的可能性。

富邦金控董事長蔡明興表示，這場疫情同時考驗金融業數位轉型的體質，「創新服務」是富邦金控永續發展六大策略之一，以推動創新思維結合業務，讓我們成功因應疫情、降低營運風險，同時掌握業務發展的機會，這也顯示永續經營之於企業的重要性。

上半年實體志工活動減少，富邦金控改從「零接觸的公益」切入，與線上543贈物網合作推出「富可夢贈物趣」，鼓勵同仁認領寶物箱捐出近全新、可再利用的舊物，為中小型的社福團體帶來及時雨。同時，富邦金控鼓勵友善土地的正向循環，以往皆會定期邀請小農至大樓擺攤，疫情之後，改以創意持續支持農民理念，8月推出「小農智慧販賣機」供給員工健康有機蔬果，持續支持小農契作。

富邦人壽2018年領先業界推出「視訊生調服務」並取得新型專利，透過視訊方式進行人壽保險的生存調查業務。在疫情緊繃時期，視訊生調的創新科技服務被大幅應用，減少業務員與保戶的接觸；並進一步延伸至抽樣「體檢」，提供高齡保戶申請視訊確認健康狀況，降低前往醫院進行健康檢查之風險。

因應後疫情時代來臨，富邦的公益行動也從線下走到線上，擴大公益影響力。富邦文教基金會原定每年至國小舉辦理財教育課程，今年轉向開發線上理財動畫教案，擴大教學年齡層並加深教案的廣度；富邦藝術基金會將長期舉行的「富邦藝講堂」，轉型為線上藝文學習平台，亦呼應藝術平權的概念，免費公開歷年演講影片；台北富邦銀行基金會今年將「身心障礙才藝獎創作聯展」數位化，透過網路平台讓身心障礙者的創作觸及更多民眾，帶來更多鼓舞社會的正向力量。

富邦金控 疫情 視訊

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