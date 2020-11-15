富邦金控連四年入選道瓊世界指數 董座：擴展六大策略

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI）公布2020年評選結果，富邦金控持續深獲國際機構肯定，連續四年入選最高等級「世界指數（DJSI World）」成分股！同時亦持續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，顯見富邦金控投入永續經營有成，持續奠定國際標竿領導企業地位。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數。

富邦金控在企業永續領域努力不懈，以世界的永續標準自我要求精進，成果亦反映在經濟、環境、社會面向，今年所有面向得分皆高於業界平均，其中經濟面、社會面擠身產業前10%。在今年富邦金控於DJSI的23個評選項目中，在政策影響力、永續保險原則、環境報告、社會報告及金融包容性等5個項目排名高居同業之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，為了將永續DNA深植於企業文化中，每一位富邦人都設定了永續KPI，上至高階主管、下至基層員工之績效表現都需與永續連結。不僅如此，富邦金控今年更增訂「部門永續KPI」，從組織發展策略到個人目標，將永續積極落實於日常業務。連續四年入選道瓊世界指數成分股，是榮耀更是責任，我們將持續以國際標竿企業自許，發揮金融業永續價值，致力創造社會共好。

為了更有效與利害關係人溝通，富邦金控是台灣唯一導入True Value真實價值方法學的金融業，計算在環境面與社會面創造的外部衝擊與效益，以貨幣化的方式呈現富邦投入永續的成果。蔡明興指出，2019年富邦金控永續行動共創造340億元真實價值，較前一年度成長8%，顯見富邦金控在永續經營成果卓越，持續朝社會共好的願景前進。

富邦金控深耕永續發展領域，2015年啟動永續願景工程，今年治理面的永續行動再升級，擴展新的永續六大策略「永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷」；同時，富邦金控也將永續治理理念扎根至子公司，督導銀行、人壽、產險、證券成立ESG執行小組，將永續成果定期向董事會報告，以落實永續業務的推動。