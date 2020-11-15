快訊

丁怡銘牛肉麵事件 北市警：受理一民眾告發案

富邦金控連四年入選道瓊世界指數 董座：擴展六大策略

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI）公布2020年評選結果，富邦金控持續深獲國際機構肯定，連續四年入選最高等級「世界指數（DJSI World）」成分股！同時亦持續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，顯見富邦金控投入永續經營有成，持續奠定國際標竿領導企業地位。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數。

富邦金控在企業永續領域努力不懈，以世界的永續標準自我要求精進，成果亦反映在經濟、環境、社會面向，今年所有面向得分皆高於業界平均，其中經濟面、社會面擠身產業前10%。在今年富邦金控於DJSI的23個評選項目中，在政策影響力、永續保險原則、環境報告、社會報告及金融包容性等5個項目排名高居同業之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，為了將永續DNA深植於企業文化中，每一位富邦人都設定了永續KPI，上至高階主管、下至基層員工之績效表現都需與永續連結。不僅如此，富邦金控今年更增訂「部門永續KPI」，從組織發展策略到個人目標，將永續積極落實於日常業務。連續四年入選道瓊世界指數成分股，是榮耀更是責任，我們將持續以國際標竿企業自許，發揮金融業永續價值，致力創造社會共好。

為了更有效與利害關係人溝通，富邦金控是台灣唯一導入True Value真實價值方法學的金融業，計算在環境面與社會面創造的外部衝擊與效益，以貨幣化的方式呈現富邦投入永續的成果。蔡明興指出，2019年富邦金控永續行動共創造340億元真實價值，較前一年度成長8%，顯見富邦金控在永續經營成果卓越，持續朝社會共好的願景前進。

富邦金控深耕永續發展領域，2015年啟動永續願景工程，今年治理面的永續行動再升級，擴展新的永續六大策略「永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷」；同時，富邦金控也將永續治理理念扎根至子公司，督導銀行、人壽、產險、證券成立ESG執行小組，將永續成果定期向董事會報告，以落實永續業務的推動。

富邦金控

延伸閱讀

元大金連兩年入選 2020道瓊永續指數雙榜

道瓊早盤漲200點 經濟復甦受益股重獲青睞

道瓊下挫317點 美新冠病例再創新高讓經濟復甦蒙上陰影

美股道瓊早盤連三漲 疫苗大突破繼續帶動行情

相關新聞

史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦

國內爆發銀行界史上受害金額最高理專盜走客戶存款案件，台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，據悉為...

國泰金獲道瓊永續指數保險評比全球第三、台灣第一

象徵企業永續桂冠的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)揭曉評選結...

理專A走近3億 台新銀行：已報檢警偵辦

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案。對此台新銀行回應...

理專A錢3億 金管會：台新銀須7天內提查核報告

台新銀行一名理專挪用客戶存款達新台幣3億元，金額也是史上最高。金管會今天證實，上週已收到通報，依規定通報後7天內台新銀要...

道瓊永續指數評比／元大金推ESG 獲雙榜肯定

元大金控長期重視推動ESG（環境、社會、公司治理），建立永續經營管理與服務模式，在2020年道瓊永續指數（Dow Jon...

匯市最前線／央行守28.5 台幣震盪

為抑制新台幣匯率升勢，中央銀行祭出霹靂手段，上周連四日在28.5元關卡前「築堤防」、無限量買入美元，新台幣上周五（13日...

支持「唐老師」就業 元大金攜手偏鄉學童製「皂」幸福

濕搓沖捧擦、內外夾弓大立腕是朗朗上口的洗手口訣，為引導學童持續落實防疫觀念，元大金控與元大文教基金會今(14)日舉行的元...

企業生日快樂／群益投信旗下基金 叫好又叫座

群益投信旗下共有61檔基金，類型包括股票型、債券型、貨幣型、平衡型、組合型、保本型、ETF等。這些基金有不少是叫好又叫座...

企業生日快樂／群益投信一站式理財 幫你存退休金

群益投信董事長賴政昇指出，群益投信成立25年，歷經多次轉折點，不斷進行產品升級、服務升級及管理升級，堅持「讓一群人受益」...

企業生日快樂／台股專家群益投信 數位進化

群益投信今年成立25年，到今年9月底為止，管理的資產規模已達新台幣4,174億元，在整體投信的市占率達9.5%，是規模第...

元大金連兩年入選 2020道瓊永續指數雙榜

2020年道瓊永續指數評選中元大金控（2885）再次締造佳績，連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」...

熱門新聞

史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦

RCEP今簽署 牽動台灣經貿

RCEP協議生效 台商面臨痛苦適應期

陳泰銘：國巨春節前訂單無虞

未加入RCEP產業衝擊大 工具機業望美中台3方關係緩和

台灣未加入RECP恐遭排擠 國民黨籲蔡別再吃道歉牛肉麵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。