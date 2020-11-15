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理專A走近3億 台新銀行：已報檢警偵辦

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
台新銀行爆發理專A走客戶近3億元案件，台新表示，會負責保障客戶權益。報系資料照
台新銀行爆發理專A走客戶近3億元案件，台新表示，會負責保障客戶權益。報系資料照

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案。對此台新銀行回應表示，本案經客户反應帳務有異常匯入，已立即徹查並發現理專涉嫌挪用客户帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。

日前台新銀行客戶發覺帳務匯款出入異常，向銀行反映，銀行才發現中和分行理財專員周勵宏涉嫌暗自挪走客戶存款，目前共有3人受害。

而據了解，台新銀行中和分行高階理財專員周男在銀行任職財務理專10年，因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損金額，藉推銷金融商品或藉口私下協助客戶投資之際，假藉方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名，他再私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶，事發後周已潛逃無蹤。

台新銀行則表示，已經通報主管機關，同時請檢警偵辦，本案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益，對涉案同仁，將依法究辦，絕不寬怠。

台新

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