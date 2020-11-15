聽新聞
test
0:00 / 0:00
理專A走近3億 台新銀行：已報檢警偵辦
台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案。對此台新銀行回應表示，本案經客户反應帳務有異常匯入，已立即徹查並發現理專涉嫌挪用客户帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。
日前台新銀行客戶發覺帳務匯款出入異常，向銀行反映，銀行才發現中和分行理財專員周勵宏涉嫌暗自挪走客戶存款，目前共有3人受害。
而據了解，台新銀行中和分行高階理財專員周男在銀行任職財務理專10年，因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損金額，藉推銷金融商品或藉口私下協助客戶投資之際，假藉方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名，他再私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶，事發後周已潛逃無蹤。
台新銀行則表示，已經通報主管機關，同時請檢警偵辦，本案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益，對涉案同仁，將依法究辦，絕不寬怠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言