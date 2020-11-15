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史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦
國內爆發銀行界史上受害金額最高理專盜走客戶存款案件，台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，據悉為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案；台新銀行回應表示，本案經客户反應帳務有異常匯入，本行立即徹查並發現理專涉嫌挪用客户帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。
據了解，事發原因是近日有台新銀行客戶發覺帳務匯款出入異常，向銀行反映，銀行發現中和分行理財專員周勵宏涉嫌暗自挪走客戶存款，至少有三位老客戶共約2.9億元消失，台新12日緊急找周男，但周已潛逃無蹤，銀行將周解雇後向刑事警察局偵七大隊報案。
台新銀行將事件定調為「重大偶發事件」，並表示「本案如有損及客戶權益 ，本行將負責保障客戶權益」，對涉案同仁，將依法究辦，絕不寬怠。
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