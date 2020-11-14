支持「唐老師」就業 元大金攜手偏鄉學童製「皂」幸福

濕搓沖捧擦、內外夾弓大立腕是朗朗上口的洗手口訣，為引導學童持續落實防疫觀念，元大金控與元大文教基金會今(14)日舉行的元大幸福日活動，邀請台中市新社區福民國小21位學童，到友好公益夥伴唐氏症基金會公益據點-唐氏症基金會南屯小作所，在「唐老師」的引導與元大志工的陪伴下，體驗手工香草皂製作DIY，透過活動主持人帶領，大跳防疫洗手舞，寓教於樂。

元大金控與元大文教基金會長期支持社會公益，以「愛心公益平台」的角色，號召集團內部志工投入社會公益參與，同時串聯外部公益夥伴的能量，擴大正向影響力，讓溫暖遍及台灣。今（2020)年元大幸福日活動，因防疫需求，將以往大型活動規模，改變為精緻化型態，卻也激盪出不同的公益火花，燃起更多幸福與希望光芒。

全校只有21位學生的福民國小，學校位在群山環繞的新社白毛台地區，校園曾在921地震中嚴重受創幾近全毀，在重建後蛻變為一「與樹共舞、尊重生命」的美麗校舍。福民國小對外交通不便，學童多來自以種植果樹為主要經濟活動的客家族群，在全校共同努力下，以地利之便，極力推廣山野教育，是一所充滿生命力的森林小學。校長鍾珠霞表示，雖然學校在台中偏鄉地區，藉由帶著學生走出校園走進社區，學習融入社會與尊重多元文化，非常謝謝元大辦理幸福日活動，守護公益團體與偏鄉學校。

「把單純的事，做到最好」是唐氏症基金會小作所裡每位「唐老師」堅持的信念，每顆手工皂必須經過17道工序才能完成，每一個搓揉而出的泡泡，都藏著一個幸福的夢想，福民國小學生在「唐老師」的引導，與元大志工陪伴下，也都完成「愛皂事」初體驗，「唐老師」們也透過互動增加自信心與成就感，滿載幸福。

元大金控致力運用多元的型式與公益夥伴合作，深耕公益良田，更透過每一場次的元大幸福日活動廣泛邀請偏鄉學童，九年來，已經舉辦26場次幸福日，共有5,331人次學童受惠，集團內也有1,498人次同仁與眷屬投身幸福天使的行列，這次活動22位志工中，也有將近三成的新血加入，付出與共好也逐漸深化為企業文化。元大文教基金會表示，謝謝「唐老師」們帶著福民國小的學童製作防疫手工皂，孩子在元大志工的陪伴下，帶回滿滿的幸福，將這份祝福，當作是今年的第一份聖誕禮物。