支持「唐老師」就業 元大金攜手偏鄉學童製「皂」幸福
濕搓沖捧擦、內外夾弓大立腕是朗朗上口的洗手口訣，為引導學童持續落實防疫觀念，元大金控與元大文教基金會今(14)日舉行的元大幸福日活動，邀請台中市新社區福民國小21位學童，到友好公益夥伴唐氏症基金會公益據點-唐氏症基金會南屯小作所，在「唐老師」的引導與元大志工的陪伴下，體驗手工香草皂製作DIY，透過活動主持人帶領，大跳防疫洗手舞，寓教於樂。
元大金控與元大文教基金會長期支持社會公益，以「愛心公益平台」的角色，號召集團內部志工投入社會公益參與，同時串聯外部公益夥伴的能量，擴大正向影響力，讓溫暖遍及台灣。今（2020)年元大幸福日活動，因防疫需求，將以往大型活動規模，改變為精緻化型態，卻也激盪出不同的公益火花，燃起更多幸福與希望光芒。
全校只有21位學生的福民國小，學校位在群山環繞的新社白毛台地區，校園曾在921地震中嚴重受創幾近全毀，在重建後蛻變為一「與樹共舞、尊重生命」的美麗校舍。福民國小對外交通不便，學童多來自以種植果樹為主要經濟活動的客家族群，在全校共同努力下，以地利之便，極力推廣山野教育，是一所充滿生命力的森林小學。校長鍾珠霞表示，雖然學校在台中偏鄉地區，藉由帶著學生走出校園走進社區，學習融入社會與尊重多元文化，非常謝謝元大辦理幸福日活動，守護公益團體與偏鄉學校。
「把單純的事，做到最好」是唐氏症基金會小作所裡每位「唐老師」堅持的信念，每顆手工皂必須經過17道工序才能完成，每一個搓揉而出的泡泡，都藏著一個幸福的夢想，福民國小學生在「唐老師」的引導，與元大志工陪伴下，也都完成「愛皂事」初體驗，「唐老師」們也透過互動增加自信心與成就感，滿載幸福。
元大金控致力運用多元的型式與公益夥伴合作，深耕公益良田，更透過每一場次的元大幸福日活動廣泛邀請偏鄉學童，九年來，已經舉辦26場次幸福日，共有5,331人次學童受惠，集團內也有1,498人次同仁與眷屬投身幸福天使的行列，這次活動22位志工中，也有將近三成的新血加入，付出與共好也逐漸深化為企業文化。元大文教基金會表示，謝謝「唐老師」們帶著福民國小的學童製作防疫手工皂，孩子在元大志工的陪伴下，帶回滿滿的幸福，將這份祝福，當作是今年的第一份聖誕禮物。
幸福日活動尾聲，福民國小的孩童也從元大志工手中接下量身定做概念準備的幸福大禮包，有全新的運動鞋、運動衣褲，希望孩子們能開心上學，更加投入學業；也帶著親手製作獨一無二的手工皂，持續勤洗手，落實防疫，讓每天都能元氣滿滿、大大幸福。
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