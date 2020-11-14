推廣運動有成 臺灣銀行獲109年運動企業認證

教育部體育署為鼓勵企業支持運動，持續推動員工運動風氣，打造永續健康企業文化，11月11日於中油國光廳舉辦「109年度運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」，臺灣銀行獲頒「109年運動企業認證」，肯定台銀重視員工健康，形塑運動友善職場，推廣各項體育活動發展的卓著績效。

台銀表示，為鼓勵員工運動與參與運動型社團活動，成立體育委員會推展各項運動，委員會下設籃球隊（甲、乙組）、登山隊、網球隊、羽球組、桌球隊、壘球隊等12項活動，並鼓勵同仁自行籌組文康活動社團，同時聘有專職護理師辦理員工健康促進事宜，以打造運動友善職場。

台銀全力推動體育及休閒運動，除組隊參加財政部財政盃及中華民國銀行公會金融盃等各項競賽活動外，也自辦比賽邀請同業切磋聯誼，協助帶動運動風氣，並且積極培育體育人才。

臺灣銀行籃球隊自1973年成立迄今，已有47年歷史，歷年來培育許多優秀的籃球選手，可說是國內籃球界的搖籃，亦為「SBL超級籃球聯賽」創始球隊；自1996年迄今，每年暑假均舉辦免費「青少年籃球夏令營」，培育出許多籃球愛好者，也邀請家扶中心等學童觀賞「SBL超級籃球聯賽」。

在中華籃球協會第16屆SBL超級籃球聯賽，台銀就用心規劃三場主場日活動，共湧入近萬名觀眾，帶動國內籃球運動風氣；贊助「中華職棒明星對抗賽」，並邀請偏鄉學子到場觀賽，賽程中職棒選手擊出全壘打，台銀即捐贈黃金存摺給社福機構；並贊助關懷盃原住民棒球賽廣宣活動，將運動賽事與社會責任結合，推廣運動的同時也傳遞健康與幸福。