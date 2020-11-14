運動企業認證標章 安聯人壽三度獲體育署表揚

安聯人壽11月11日第三度榮獲教育部體育署表揚，以推動員工運動風氣、支持運動產業受到體育署的肯定及嘉獎，獲頒運動企業認證標章，顯示安聯人壽立足台灣25年來，在提升員工健康生活型態、改善工作壓力及職場倦怠的工作環境，以及積極推廣國人重視運動對健康的重要性上，受到社會大眾及主管機關的好評及支持。

員工的健康資產是企業的火紅競爭力，美國科技股飆漲，但最新、最炫、最值得的投資不是股票、債券等金融資產，而是員工的健康。

教育部體育署推出運動企業認證標章，鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任（CSR），並且協同企業力量支持運動產業發展，以彰顯企業的健康人力資源與品牌價值。

安聯人壽一向積極地鼓勵員工從事健康活動，例如：組織運動社團、舉辦相關活動，或補助員工參加健身中心，並自2014世足年開始贊助安聯小小世界盃，每年固定與台北市政府體育局、中華民國迷你足球協會，以及台北市體育總會足球協會舉辦安聯小小世界盃，長期耕耘下，近年來預賽隊伍屢屢破千、參與球員更破萬，儼然成為全國最大幼兒足球賽事。

《今日美國報》報導，經濟政策研究所的研究發現，壓力與疲勞累積的健康問題，足以讓企業每年支出3,000億美元，員工的健康代價將吃掉企業獲利。

安聯人壽人力資源部副總經理林惠真表示，員工健康是企業資產』已經是一門企業新顯學。公司積極鼓勵員工培養運動習慣，促進員工身心健康，不僅工作效率相對提升，更可以增進企業競爭力。

安聯人壽除了響應集團全球路跑大賽，每年舉辦安聯運動日（Allianz Sport Day），提供員工健康假，鼓勵員工揪團參加路跑、爬山等體育活動之外，也定期舉辦運動健康講座，如2018年搶搭世足賽熱潮，特別外聘俄羅斯足球教練教導足球規則及基本運球等技巧，受到同仁熱烈歡迎。

該公司2019年員工認同度調查 Work and Health項目，認同度高達91%，遠高於該集團平均，顯示運動健身與樂活紓壓的文化已深植於台灣安聯人壽的DNA當中。

員工健康變成企業競相投資的新競爭力，安聯人壽相信，健康不只是員工個人的事，不健康將導致企業的人才流失與費用大增，甚至還會削弱產業競爭力。

員工從事運動不僅能夠促進健康，透過共同參與或觀賞運動，也可激勵人心，產生凝聚力及相互支持。

安聯人壽將持續努力培養員工建立規律的運動習慣，鼓勵員工從事健康活動，以更健康、樂活的團隊，打造成為對員工、保戶、公司三贏的保險公司。