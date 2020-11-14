金融小學堂／中小企貸款 區塊鏈幫忙

根據經濟部2019年統計資料，台灣中小企業家數達149萬家，占全體企業97.6%，就業人數比例達78.7%，過往中小企業向銀行提出融資申請，受限於營業規模、信用強度、財務透明度或擔保品等問題，往往無法順利取得所需求的融資額度；另外，因銀行審核流程時間較長，經常發生無法配合企業融資需求時效撥款，導致調度不易的狀況，但現在都可以透過金融科技的區塊鏈技術來克服。

起源來自「比特幣」的區塊鏈，藉由密碼學串接並保護內容串連文字記錄 ，讓每一個區塊包含了前一個區塊的加密，使得區塊內容難以篡改，這種無法篡改的特性，加以應用之後，反而為中小企業貸款帶來便利。

跟大型企業比較，規模較小的中小企業向銀行辦理融資貸款，通常申貸過程會遭遇較多阻礙，核貸程序也比較緩慢，但是像台塑這種大型企業，兩岸共有3萬多家供應商合作夥伴，部分廠商例如吊車、重機械等中小型業者，拿到台塑訂單後，過去有融資需求，通常得看銀行臉色。

台塑網科技分別與星展銀行、凱基銀行合作，推出運用區塊鏈技術的供應鏈融資平台，讓台塑企業的供應商，在台塑下訂單後，如果有融資需求，透過平台，銀行就可以直接獲取這些中小企業的資訊，加快審批作業。原理就是透過區塊鏈無法竄改的特性 ，銀行有了台塑網的資料作參考，可加速對中小企業放款審批速度，縮短放款核准時程，讓廠商快速取得額度，更有效率爭取商機。

凱基銀行表示，這可解決中小企業在融資上的障礙，讓企業及時取得資金 ，持續精簡申貸手續及審核流程，以凱基銀來說，提供有短中期周轉金、客票融資或不動產融資需求的企業申請，依融資項目不同，針對企業最高可提供2,000萬元額度，最快三天即可核貸。

星展銀行也指出，一般銀行核批貸款得要五到七天，撥款也要一到二天，但透過區塊鏈的平台拋轉資料至銀行，審批再加上撥款，約可省下四天作業時間，對於急需資金額度的中小企業就像是「及時雨」一般。至於企業想還款，當天就可以認帳，還可以幫業者省下一天的利息。

凱基銀行表示，台塑網科是國內最大供應鏈B2B平台，利用「台塑網供應鏈體系融資服務平台」提供3萬多家供應商，透過數位方式申貸，只要符合信保基金信保對象及在平台上與買方往來一年以上之供應商，都可以直接在平台上提出申請，企業主無須出門，銀行將指派專人至公司提供服務 。

舉例來說，供應商在取得訂單後，如臨時有資金周轉需求，即可以該筆訂單作為申請融資依據，直接進入「台塑網科技供應鏈體系融資服務平台」操作申請。

訂單資訊由台塑網科技提供或由凱基銀進入平台查詢，客戶財務資料也可以使用平台直接上傳，最快三天內核准，不僅大幅縮短作業時間，也提高了案件核准率，讓不同規模的企業均能便利且迅速取得資金。