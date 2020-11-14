員工福利信託 納公司治理評鑑

金管會助攻員工福利信託，為上市櫃員工、企業、信託業者、資產管理業者開創四贏。金管會副主委許永欽透露，將把上市櫃公司是否辦理員工福利信託，列為公司治理評鑑的加分項目。信託公會舉辦員工福利信託發展趨勢與現況研討會，許永欽受邀致詞時談及此事，這也是首次有金管會高階官員正向且明確地回應外界倡議。據悉，金管會銀行局與證期局都已經同意，預計明年實施。

許永欽說，金管會正在推動信託2.0計畫，旨在把信託變得更有公益性、更溫暖。「員工福利信託是信託2.0的一部分，員工福利信託是非常不錯的政策，未來的公司治理評鑑，我們也會納入」。

金管會每年4月底前，會針對上市與上櫃公司前一年表現，公布公司治理評鑑結果，除了進行頒獎，評鑑結果也攸關企業能否躋身公司治理指數成分股。

上市或上櫃公司欲獲選成為公司治理指數成分股，其中一個條件即為，當年度的公司治理評鑑結果必須排名在前20%。

信託公會秘書長呂蕙容表示，根據信託公會個案調查，截至2019年底，我國共有438家公開發行（含）以上公司辦理員工福利信託，占整體家數比率不到兩成，金管會將之列為公司治理評鑑加分項目，有助員工準備退休金、企業留才，對信託業者、資產管理業者來講，也是龐大商機。

呂蕙容也透露，信託公會預計明年1月開辦員工福儲信託，會找替私校退撫操盤的投信業者進行操作，私校退撫的投資績效良好，信託公會希望趁此建立良好模式，讓不敢承擔員工投資損失，把信託資產都放在定存、導致投資績效欠佳的機構，未來有參考的對象。

金管會助攻員工福利信託，衍生有關商機。中國信託商業銀行長年穩居國內員工福利信託龍頭，承辦上市櫃公司200多家，全部企業合計四、五百家。該行法人信託部協理陳輝慶透露，中信銀將率同業之先，打造員工福利信託的最後一哩路。

陳輝慶說，我國明年將全面換發數位身分證，中信銀將利用此一契機，辦理員工福利信託的企業，其員工只要有自然人憑證，明年起可直接到中信銀的網站修改個人資料、集保帳戶與存款帳戶，替企業省下許多作業上的麻煩事。