聽新聞
test
0:00 / 0:00

員工福利信託 納公司治理評鑑

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

金管會助攻員工福利信託，為上市櫃員工、企業、信託業者、資產管理業者開創四贏。金管會副主委許永欽透露，將把上市櫃公司是否辦理員工福利信託，列為公司治理評鑑的加分項目。信託公會舉辦員工福利信託發展趨勢與現況研討會，許永欽受邀致詞時談及此事，這也是首次有金管會高階官員正向且明確地回應外界倡議。據悉，金管會銀行局與證期局都已經同意，預計明年實施。

許永欽說，金管會正在推動信託2.0計畫，旨在把信託變得更有公益性、更溫暖。「員工福利信託是信託2.0的一部分，員工福利信託是非常不錯的政策，未來的公司治理評鑑，我們也會納入」。

金管會每年4月底前，會針對上市與上櫃公司前一年表現，公布公司治理評鑑結果，除了進行頒獎，評鑑結果也攸關企業能否躋身公司治理指數成分股。

上市或上櫃公司欲獲選成為公司治理指數成分股，其中一個條件即為，當年度的公司治理評鑑結果必須排名在前20%。

信託公會秘書長呂蕙容表示，根據信託公會個案調查，截至2019年底，我國共有438家公開發行（含）以上公司辦理員工福利信託，占整體家數比率不到兩成，金管會將之列為公司治理評鑑加分項目，有助員工準備退休金、企業留才，對信託業者、資產管理業者來講，也是龐大商機。

呂蕙容也透露，信託公會預計明年1月開辦員工福儲信託，會找替私校退撫操盤的投信業者進行操作，私校退撫的投資績效良好，信託公會希望趁此建立良好模式，讓不敢承擔員工投資損失，把信託資產都放在定存、導致投資績效欠佳的機構，未來有參考的對象。

金管會助攻員工福利信託，衍生有關商機。中國信託商業銀行長年穩居國內員工福利信託龍頭，承辦上市櫃公司200多家，全部企業合計四、五百家。該行法人信託部協理陳輝慶透露，中信銀將率同業之先，打造員工福利信託的最後一哩路。

陳輝慶說，我國明年將全面換發數位身分證，中信銀將利用此一契機，辦理員工福利信託的企業，其員工只要有自然人憑證，明年起可直接到中信銀的網站修改個人資料、集保帳戶與存款帳戶，替企業省下許多作業上的麻煩事。

金管會 中信銀

延伸閱讀

第一銀行首創「債券團購平台」 100元即可投資債券

一銀首創債券團購平台 100元即可投資債券

銀行可承作放款 大增2兆元

期貨校園講座／金管會副主委許永欽：期貨有Future 求職新選擇

相關新聞

中再保獲利俏 寫三個新高

國內唯一本土再保險公司中央再保險公布董事會通過財務數字，核保利潤、投資收益、稅後純益、累計每股稅後純益等四項核心數字表現...

員工福利信託 納公司治理評鑑

金管會助攻員工福利信託，為上市櫃員工、企業、信託業者、資產管理業者開創四贏。金管會副主委許永欽透露，將把上市櫃公司是否辦...

金融小學堂／中小企貸款 區塊鏈幫忙

根據經濟部2019年統計資料，台灣中小企業家數達149萬家，占全體企業97.6%，就業人數比例達78.7%，過往中小企業...

董事會心態… 推動員工福利信託關鍵

師父引進門，修行在個人。金管會為推廣員工福利信託，祭出納入公司治理評鑑的政策胡蘿蔔，儘管如此，員工能否實質受惠，信託業者...

企業生日快樂／群益投信旗下基金 叫好又叫座

群益投信旗下共有61檔基金，類型包括股票型、債券型、貨幣型、平衡型、組合型、保本型、ETF等。這些基金有不少是叫好又叫座...

企業生日快樂／群益投信一站式理財 幫你存退休金

群益投信董事長賴政昇指出，群益投信成立25年，歷經多次轉折點，不斷進行產品升級、服務升級及管理升級，堅持「讓一群人受益」...

企業生日快樂／台股專家群益投信 數位進化

群益投信今年成立25年，到今年9月底為止，管理的資產規模已達新台幣4,174億元，在整體投信的市占率達9.5%，是規模第...

AIA友邦人壽 獲體育署運動企業認證

甫於今（2020）年8月獲康健雜誌CHR健康企業公民銀獎肯定的AIA友邦人壽，推廣「健康長久好生活」品牌精神的努力再度受...

運動企業認證標章 安聯人壽三度獲體育署表揚

安聯人壽11月11日第三度榮獲教育部體育署表揚，以推動員工運動風氣、支持運動產業受到體育署的肯定及嘉獎，獲頒運動企業認證...

新光人壽數位服務 獲2020 CSEA卓越客服大獎

由台灣客服中心發展協會TCCDA主辦的2020 CSEA卓越客服大獎，於11月12日（周四）舉辦頒獎典禮，新光人壽以i-...

吳東進號召新光高階主管 陪伴長者摺生肖燈籠

新光金控（2888）長期投入公益，積極推動銀髮關懷活動。今年「遍地開花-公益關懷」活動，除新光金控暨子公司參與外，新光人...

元大銀行推廣身心障礙就業 「職場有愛，就業無礙 」

台北市政府勞動局今（13）日舉行築路共榮 翻轉不同—推廣企業認識身心障礙就業者成果發佈暨頒獎典禮，元大銀行落實職場多元性...

熱門新聞

這家半導體員工不但加薪 開車上班還有公司配車位

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

嚴凱泰一手引進 嘉裕2021年首季終止Armani代理

投資高股息+ESG ETF 竟能年賺18%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。