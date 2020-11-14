中再保獲利俏 寫三個新高

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
中再保總經理鄭靜芬。記者陳怡慈/攝影
中再保總經理鄭靜芬。記者陳怡慈/攝影

國內唯一本土再保險公司中央再保險公布董事會通過財務數字，核保利潤、投資收益、稅後純益、累計每股稅後純益等四項核心數字表現亮眼，其中三個更是創下公司成立52年來新高。

三項刷下新高的財務指標包括：今年前九月核保利潤10.1億元、今年前九月稅後純益14.3億元、累計前九月每股稅後純益2.42元；這三項指標的成長力道，均較去年同期大增逾38%。

中再保最近五個股利發放年度，除了2018年有配發股票股利之外，其餘年度全部配發現金，外界關心隨著獲利大好，明年是否有機會配發現金股利至少1元，以及是否全數配發現金股利。

中再保總經理鄭靜芬表示，該公司實收資本59億389萬元，已經接近額定資本60億元，目前沒有聽說要提高額定資本，此外，中再保的財務強度非常足夠，也無擴大股本的需求。言下之意明年傾向全數發放現金，但也強調，實際情況仍須董事會決定。

細究該公司獲利大好原因，主要來自核保利潤成長，今年前九月核保利潤10.1億元、年增38.9%，金額為史上同期新高。

中再保企劃室協理林育德解釋，前九月核保利潤年增2.9億元，主因再保費收入成長，自留滿期保費年增9億元，另外，今年火險含天災險的損失比較符合常態，不像去年有日本法西颱風與哈吉貝颱風的理賠支出影響。

投資收益方面，今年前九月7.0億元、年增13.6%，金額為2018年來同期新高。中再保投資長范姜奇秀表示，主要來自股票處分利益，以及債券與配息型基金的息收所貢獻。

范姜奇秀表示，中再保的股票投資超過一半在海外市場，以陸股、港股及美股為主，整體投資商品對投資收益的貢獻比去年同期增加約2億元；匯兌成本為投資收益的減項因子，匯兌成本則是比去年同期多了將近1億元。

范姜奇秀指出，根據中再保的觀點，美國聯準會明年下半年比較有機會調高利率；匯率方面，這波新台幣對美元升值，主要受到台商資金回流影響，估計明年8月優惠方案結束後，新台幣的升值壓力才會減緩。

圖／經濟日報提供
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股利 新台幣

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