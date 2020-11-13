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央行打炒房指標 歷史經驗顯示有這幾個

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行是否該祭出打炒房措施，市場看法分歧。據了解，央行對房市有幾項重要觀察指標，首先是銀行房貸、建築融資的逾放比率，以及銀行不動產貸款集中度，以及建物買賣移轉棟數、全國各地房價指數等數據變化。

自2010年6月起，央行陸續推出一系列針對不動產貸款的總體審慎措施，以及強化監控不動產授信措施，並促請銀行訂定自律規範，當時，用以檢視政策實施效果的指標，包括：不動產放款占總放款餘額的比重，各地區新承作貸款成數、高價住宅貸款成數、土地抵押借款成數等。

「央行主要還是關注銀行不動產授信品質，這也是目前央行會緊盯房貸、建築貸款逾放比率的主要原因」，銀行主管說。

回顧2010年，房市投機炒作正盛之時，全國建物買賣移轉棟數一度飆高到40萬棟以上，因此，全國建物買賣移轉棟數、主要都會區買賣移轉棟數，以及各地區的房價指數等，也是央行的重要觀察指標。

央行 房貸

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