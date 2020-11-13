錢存銀行會變少是真的！部分外銀要收外幣帳戶管理費

錢存在銀行沒有利息也就算了，還要付錢給銀行！部分外銀針對特定客戶 ，在歐元、日圓等負利率或者0利率幣別帳戶，收取帳戶管理費，等於錢存在銀行越存越少，出現變相的負利率。

滙豐（台灣）銀行宣布將自今年12月1日，起針對工商金融服務處以及環球企業處客戶所開立的歐元帳戶存款，當月帳上平均餘額超過10萬歐元時，次月初將計收帳戶管理費用，帳管費率為0.55%。

舉例，公司戶開立的歐元帳戶，假若2020年12月存款平均餘額為50萬歐元，2021年1月匯豐銀行將收取歐元帳戶管理費用236.81歐元（50萬× 0.55%÷360×31）。

事實上，匯豐不是第一例，外銀老大哥花旗銀行早就已經針對歐元等負利率幣別，收取帳戶管理費，甚至在去年9月18日歐洲央行宣布再度調降歐元存款利率之後，花旗又在今年1月1日起，針對證券服務處客戶所開立的歐元帳戶存款，提高存款帳戶管理費用。

花旗的帳管費收取幣別也比較多，除了歐元0.7%之外，還有日圓1%，瑞典克朗0.9%，瑞士法郎1%。

舉例來說，公司在花旗銀行開立的歐元帳戶，當日存款為50萬歐元，若該月每日存款皆為50萬歐元，則花旗當月將收取歐元帳戶管理費用301.39歐元（50萬歐元×0.7%÷360×31，假設當月為大月31天）。

收取帳戶管理費在國外比較常見，以匯豐來說，英、法、德等歐洲國家，以及鄰近的香港、新加坡，早已收取帳戶管理費，台灣算是比較慢的，據了解，就是因為考慮國內客戶可能無法接受。另外，國內以前部分銀行會針對靜止戶收取帳戶管理費，但也在金管會溝通下，停止對靜止戶收費。

銀行表示，客戶外幣存在銀行之後，銀行若無其他用途，會轉存到該幣別國家銀行，以這些負利率國家來說，銀行收取客戶存款又轉存過去，會有負利率問題，因此就會回過頭來向存款戶收取帳戶管理費，客戶不想付帳管費，就會離開這家銀行，當銀行投資管道有限時，這也是變相「逼走」這些無貢獻外幣存款的一種方法。

至於這算不算是負利率？由於這些外幣存款利率極低(0.001%），還又收取一定趴數的管理費，一家本國銀行外匯銀行主管表示，錢放在銀行沒有變多，反而變少，會讓人有負利率的感覺，但是客戶的錢放在銀行，銀行就有善盡保管義務，還要幫你跑報表，這些都要成本，提供服務收取費用 ，也算「天經地義」吧！只是本國銀行通常不會這麼做。