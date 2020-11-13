快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

創7個月單日最多例 東南亞、歐洲8例新冠肺炎者入台

臺灣期交所免費課程 受理大專院校申請

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨交易所為對年輕人宣導期貨及選擇權知識，並加強其風險意識，已建立一系列的學習管道，以提供免費的學習資源予對國內期貨市場有興趣的校園學生、年輕族群。

期交所每月於期交所期貨交易教育中心定期辦理的交易人期貨及選擇權課程，由期交所聘請期貨業內講師分享實務交易經驗及心得，課程全程免費。

為使授課對象擴及校園年輕人，將受理大專院校財金相關科系申請上課，倘該班授課學生人數大於25人(含)，更可向期交所申請包班上課，並依學生程度客製實務面課程，以協助校園年輕人建立正確之期貨交易與避險觀念。位於較偏遠之大專院校，也可選擇期交所提供之直播或影片課程，不必親臨期交所便可同步授課。詳情可至期交所網頁大專院校交易人期貨及選擇權課程的專區查詢並下載申請表單。

此外，因應數位時代來臨，期交所建置期貨及選擇權數位學習網，網址https://taifex.learn.hinet.net/elearn/light/index.html，以動畫製作課程影片，透過年輕人喜好之詼諧活潑方式，於寓教於樂之過程中，傳遞期貨市場知識。期交所並設有虛擬交易所，網址https://sim.taifex.com.tw/sim/，讓年輕人於一虛擬交易環境，透過模擬交易驗證所學。

期交所期望透過理論與實務、虛擬與實體之整合，達到對校園年輕人推廣期貨及選擇權知識之目的。歡迎校園年輕人善加運用期交所提供之免費學習資源以充實自身期貨專業知識並提昇交易技巧。

台灣期貨交易所 期交所 選擇權

延伸閱讀

年輕人深夜飆車 金門警加強攔查取締

台指期開盤小漲1點 台積期貨開跌1元

期貨校園講座／金管會副主委許永欽：期貨有Future 求職新選擇

期貨校園講座／新世代現身說法 關鍵精神：熱情、態度、堅持

相關新聞

今天下市！證期局：元大S&P原油正2尚有2.8萬人沒賣

元大S&P原油正2（00672L）ETF今（13）日下市，昨天爆出21萬張大量收在0.75元，證期局今日上午補充公布，針...

3大家族密會 「大新光」整併進入關鍵時刻？

成立超過75年、台灣三大金融家族「吳辜蔡」之一的泛新光集團，推擁十家股票掛牌公司總市值超過五千億元，今年卻不斷有負面訊息登上新聞版面。然而危機卻似乎醞讓出轉機，吳家四兄弟在各自登山三十多年後，攜手合作的可能性隱然浮現。

新台幣午盤大漲3.49角 暫收28.511元

新台幣今天午盤勁揚3.49角，暫收28.511元兌1美元，成交金額則為5.69億美元。

新台幣早盤漲逾3.5角 重回28.51元

新台幣今（13）日早盤以28.84元兌1美元，升值2分開出；開盤不久翻揚重回28.51元價位，上漲逾3.5角。

一銀首創債券團購平台 100元即可投資債券

第一銀行與新創「湊伙公司」合作，聯手推出金融首例「債券團購平台 」 ，未來投資人以最低新台幣100元，即可參與國內外債券...

南山醫務社工獎 受理報名

第四屆「南山醫務社工獎」正式開跑，受理報名將至2020年12月6日截止，邀請全國醫療院所、社工學會、協會或公會與相關的機...

台新數位銀行 「菁業獎」贏家

台新銀行自2016年創立數位銀行Richart後，深受廣大民眾喜愛，迄今開戶數已逾225萬戶，市占率超過五成穩居數位帳戶...

富邦華一銀現增+發債 募資131億

因應疫情衝擊，中國銀監會加強銀行資本監理，對岸銀行今年紛紛發債或募資以強化資本。富邦金昨（12）日也代100%轉投資富邦...

銀行可承作放款 大增2兆元

金管會昨（12）日公布銀行不動產授信資本計提新規定試算結果，全體銀行採用新規定後，資本適足率將可增加1.07個百分點，有...

央行致函業者 做好避險及提高競爭力而非依靠新台幣貶值

近期外資匯入，新台幣盤中攻破有「彭淮南防線」之稱的28.5元，苦了出口商，機械公會理事長柯拔希更直嗆央行，「28字頭若是...

不讓新台幣升過頭！ 央行祭出2霹靂手段

為避免新台幣匯率過度強勢，中央銀行祭出霹靂手段，除連三日在28.5元關卡前「築堤防」、無限量買入美元阻升、不讓匯價輕易闖...

保費凍漲！保險局4理由決定明年各幣別責準率維持不變

金管會保險局今（12）日正式發布明年(2021)台幣與外幣保單責任準備金利率，考量四大理由維持不變，與今年7月上路利率相...

熱門新聞

歷史一刻！中油證實在查德挖到油田 12月初95萬桶運回台

又一紡織廠退出台灣生產！三洋紡桃園廠11月15日全面停產

中油在查德挖到石油！ 國營會：把油運回來具象徵意義

不讓新台幣升過頭！ 央行祭出2霹靂手段

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。