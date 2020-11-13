臺灣期交所免費課程 受理大專院校申請

台灣期貨交易所為對年輕人宣導期貨及選擇權知識，並加強其風險意識，已建立一系列的學習管道，以提供免費的學習資源予對國內期貨市場有興趣的校園學生、年輕族群。

期交所每月於期交所期貨交易教育中心定期辦理的交易人期貨及選擇權課程，由期交所聘請期貨業內講師分享實務交易經驗及心得，課程全程免費。

為使授課對象擴及校園年輕人，將受理大專院校財金相關科系申請上課，倘該班授課學生人數大於25人(含)，更可向期交所申請包班上課，並依學生程度客製實務面課程，以協助校園年輕人建立正確之期貨交易與避險觀念。位於較偏遠之大專院校，也可選擇期交所提供之直播或影片課程，不必親臨期交所便可同步授課。詳情可至期交所網頁大專院校交易人期貨及選擇權課程的專區查詢並下載申請表單。

此外，因應數位時代來臨，期交所建置期貨及選擇權數位學習網，網址https://taifex.learn.hinet.net/elearn/light/index.html，以動畫製作課程影片，透過年輕人喜好之詼諧活潑方式，於寓教於樂之過程中，傳遞期貨市場知識。期交所並設有虛擬交易所，網址https://sim.taifex.com.tw/sim/，讓年輕人於一虛擬交易環境，透過模擬交易驗證所學。

期交所期望透過理論與實務、虛擬與實體之整合，達到對校園年輕人推廣期貨及選擇權知識之目的。歡迎校園年輕人善加運用期交所提供之免費學習資源以充實自身期貨專業知識並提昇交易技巧。