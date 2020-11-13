ETN有獎徵答將開跑 天天送、周周抽超商禮券

ETN去年發行以來已屆滿一年，證交所為讓投資人更了解ETN商品特性，提高交易操作與資產配置意願，培養正確理財觀念，11月16日起將舉辦ETN有獎徵答活動，鼓勵投資人來抽獎。

證交所表示，本次有獎徵答活動自11月16日起一路辦到12月31日，為期七周。有興趣的投資人只要上網登錄基本資料，答對八題有關ETN商品特性及交易方式問題，就有獲獎機會。

活動自11月17日起統計每天上午9時後前40名參加者，可優先獲得50元超商電子禮券，每周再抽出150名獲得300元超商電子禮券，合計2,850個獎項，總獎金40.5萬元。

投資人答題過程中可隨時至活動網站「影片與相關連結」專區，閱覽ETN影片、證交所ETN專區及ETN發行人等網站，或至題庫區充實ETN知識來順利闖關。

證交所鼓勵投資人於活動期間，踴躍參考網頁回答問題，擴充投資知識外，還能天天拿、周周抽禮券。