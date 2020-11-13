證交所舉辦投資人ETN有獎徵答 天天送、周周抽超商禮券

臺灣證券交易所為使投資大眾能充分了解指數投資證券(Exchange Traded Note,ETN)商品特性及交易方式，提高交易意願，並培養其妥善運用資產配置及正確投資理財觀念，將於11月16日起，舉辦投資人ETN 有獎徵答活動 (網址:https://act.twse.com.tw/ETN2020)。

這次有獎徵答活動期間為11月16日至12月31日共七周。參加者只要上網登錄基本資料，並答對8題有關ETN商品特性及交易方式的問題，即有機會獲獎。

自11月17日起，每日上午9點起前40名參加者即可獲得50元超商電子禮券，每周再抽出150名300元超商電子禮券，合計共有2,850個獎項，活動總獎金達40.5萬元。投資人於答題過程中隨時可至本活動網站的影片與相關連結專區，閱覽ETN影片、證交所ETN專區及ETN發行人網站，或至題庫區充實ETN知識,將可順利闖關。

證交所說，歡迎投資人在11月16日至12月31日每天上網進入活動網頁回答問題，學習ETN知識還能天天拿、周周抽超商禮券!