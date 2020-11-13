今天下市！證期局：元大S&P原油正2尚有2.8萬人沒賣

元大S&P原油正2（00672L）ETF今（13）日下市，昨天爆出21萬張大量收在0.75元，證期局今日上午補充公布，針對昨日收盤後投資人持有狀況，尚有2.8萬餘人持有該ETF。

元大S&P原油正2下市前，有網友更在網路上指稱其父親相信買大公司有保障，砸2,000萬被當「墊背」，指責該ETF「把300多億虧到回憶」。元大正2（00631L）因油價崩跌加上二倍槓桿，又沒有漲跌幅限制，因此造成淨值大跌，日前因已跌至2元下市門檻，10月7日獲金管會核准下市，今日正式退場，但下市前卻又飆出高溢價，因油價回升，有部份投資人不死心搶短線反彈，不懼風險進場。

證期局今日上午公布截至11月12日收盤後尚有2萬8,645名投資人持有該檔期貨ETF，流通在外張數為178萬9,437張，經進一步統計，持有10張以內之投資人占41.92%；持有20張以內之投資人累計占56.87%；持有50張以內之投資人累計占76.41%。