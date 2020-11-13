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ESG投資首選！國泰永續高股息公告實際收益分配

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

國泰永續高股息ETF（00878）上市來不斷獲得市場青睞，國泰投信公告實際的配息金額，每受益權單位實際配發0.05元，以11月12日淨值15.02元計算，年化配息率約1.33%，除息日訂在11月17日，只要在11月16日前持有，即可參與這次配息。

全球處在低利率環境，投資人亟欲追求收益，國泰投信今年下半年因此推出台灣首檔結合ESG+高股息的台股ETF，除了考量股息外，更納入時下正夯的ESG投資篩選流程，讓民眾布局00878就能一次納入30檔永續經營的績優股。惟該檔ETF因人氣高漲，規模及受益人數倍增，且基金成立前有逾半成分股已除完息，使每單位可分配收益有遭稀釋，觀察ETF上市初期多需要一定的調整期以累積帳上息值，建議投資人長線持有，才能掌握ESG永續投資機會。

國泰投信表示，00878追蹤的是MSCI臺灣永續高股息指數，是台股第一檔將股票以如同嚴謹的債券評級做分類，以MSCI數據系統為例，全球共有超過7,500家大型公司納入其資料庫，200多位分析師根據37項ESG關鍵議題及企業風險控管進行評估後，再給予AAA至CCC等ESG評級，而00878不僅只挑選ESG評級達BB級以上的績優股，這些個股近四季也都要賺錢(EPS＞0)，才會納入成分股，重重把關就是希望讓民眾真正買到可永續投資的ESG績優股，免去踩到地雷股之疑慮，如此一來才能長期領息，安心布局。

高股息 國泰

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