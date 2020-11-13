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一銀首創債券團購平台 100元即可投資債券

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
第一銀行首創債券團購平台，100元即可投資國內外債券。圖/資料照片
第一銀行首創債券團購平台，100元即可投資國內外債券。圖/資料照片

第一銀行與新創「湊伙公司」合作，聯手推出金融首例「債券團購平台 」 ，未來投資人以最低新台幣100元，即可參與國內外債券的團購投資，大大降低以往動輒10萬至100萬元的債券投資門檻。

第一銀行表示，收取的管理費、信託保管費最高為0.5%及0.2%，讓小資族也能輕鬆入手，提升累積財富更多的選擇性。

第一銀行指出，此次合作除負責所有投資人的款項及債券信託，也透過第一銀行負責購入、賣出債券，將來正式推出服務，也必須是第一銀行的存款戶才能參與投資計畫，期望讓債券投資不再是有錢人的專利，透過金融創新將投資變成人人平等，以小額團購方式將投資機會分享給普羅大眾。

第一銀行為持續擴大金融科技創新動能，在尋求聯盟鏈之夥伴與創新應用外，積極與以區塊鏈技術為基礎的湊伙公司合作，區塊鏈紀錄所有債券交易資訊，讓民眾可以透過平台進行債券買賣業務，銀行則利用區塊鏈去中心化及不可竄改的特性，進行資訊與交易指示比對，強化交易之安全性。

第一銀行更將服務與數位品牌「iLEO數位帳戶」結合，若客戶不具第一銀行帳戶及網路銀行，可透過湊伙公司專屬連結，線上申請iLEO數位帳戶，成功後亦即可直接進行相關交易服務，改變傳統債券交易模式。

第一銀行 債券

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