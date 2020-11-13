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凱基證券ETF及ETN競賽年年得獎 表現亮眼

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

臺灣證券交易所長期以來積極推動證券商品的多元化和擴大交易平台，讓投資人有更多的投資選擇，並具備正確的理財觀念，更為推廣ETF及ETN商品，多年舉辦證券商ETF及ETN競賽，凱基證券在激烈競爭中年年得獎，今年獲「ETF交易貢獻獎」第一名及「臺股ETF造市獎」第二名，凱基證券的專業投資理財服務深獲客戶肯定。

今年新冠肺炎疫情嚴峻，影響全球股市劇烈的波動，臺股的ETF不僅橫跨多種的資產類別，在追蹤工具和報酬型態上有利於滿足多樣化的投資需求。隨著國內 ETF商品的多元以及市場的蓬勃，今年有多檔ETF報酬勝過大盤，兼具儲蓄、避險與投資的優勢。受益人數和交易人次節節攀升，這已經成為國人重要的投資理財工具，不論是年輕化的股市新鮮人甚至是專業機構投資人，市場上有超過150萬投資人的參與，交易ETF 幾乎是全民的投資運動。

凱基證券將持續秉持著最專業的精神與正面的態度，配合主管機關的推廣並積極造市，持續致力提供多檔ETF充分流動性，活絡市場並滿足投資人交易與避險的需求；以客戶的視角，為不同族群的投資人提供最專業的投資服務和交易平台，掌握先機成為投資市場的贏家。

ETF 凱基證

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