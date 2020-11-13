京城銀海外債券投資未實現利益攀高 每股貢獻2.5元

京城銀行（2809）第3季法說會，揭露持有海外債券未實現利益來到接近1億美元的歷史高檔水準，換算京城銀股本，光是這一塊的未實現利益貢獻度，就約當每股2.5元。京城銀全行淨利差（NIM）更在第3季底逆勢上升至1.83%，傲視國銀，並來到京城銀近七個季度的最高點，再加上企金有數筆呆帳回沖潛在利益可期，京城銀可說坐擁多重利多，獲利展望樂觀。

京城銀第3季法說會會上指出，因應存款尤其美元存款大增，資金成本下降，以及美國總統大選等市場變數未完全消除下，京城銀在第3季大幅加碼國內外債券，其中，國內債券單季水位增加7%多，海外債券更大增逾8%，來到13.17億美元，海外債的平均存續期間也大幅拉長到7.2年。

京城銀指出，基於美選政治與各種市場變數仍未消除，美股仍處高檔、風險增加，因此在第3季伺機加碼美國公債，並以短線操作為主軸加碼10年期美公債為主，因此拉長存續期間。過去京城銀鮮少著墨美國公債，但是第3季卻是大買了數千萬美元，主因考量短線操作獲利空間外，也是基於避險因素而暫時將資金停泊於此，以利後續市場各項變數沉澱明朗後，再行布局績優的投資級公司債。

京城銀財務協理吳至人指出，目前京城銀國內債券未實現利益約台幣2億元上下，海外債券未實現利益則是高達近1億美元，逼近過去最高1億美元出頭的紀錄，今年因疫情衝擊導致持有部分公司債降評，因而原本提列預期信用損失10億元，於處分後回沖了4億多元，預期在美元資金成本下滑、存放利差維穩之下，後續隨債券重置調高收益率，有機會再把整體淨利差拉高。

京城銀也指出，之前放款綠能擔保品法拍已賣出，交易金額8.6億元，待法院出帳作業明確後可有回沖利益，估計明年可望認列，另外，還有其他第3季打銷的土建融呆帳，未來處分擔保品也可望回沖，挹注獲利。

京城銀今年前三季累計稅後純益達36.85億元，較去年同期大幅成長81.79%，前三季每股稅後純益（EPS）3.29元。前三季稅前股東權益報酬率（ROE）13.42%，以及稅前資產報酬率（ROA）為1.88%，均優於國銀平均數依序為8.4%、0.64%。