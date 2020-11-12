新台幣淹腳目！債市一灘死水 10年債連五日零成交

「台灣錢、淹腳目」，反而造成台債市場一灘死水、10年期公債今（12）日連五日「零成交」。券商主管說，利率跌至「無法無天」後，買賣雙方對利率各有堅持，導致公債次級市場乏人問津，10年債連五日「零成交」，債券交易員大嘆，「主流券都不主流了」，只有一些冷門券成交撐場面。

國內資金有多浮濫？券商主管說，央行定存單餘額是一個很好的觀察指標。截至今日止，央行定存單未到期餘額高達8兆6,274.6億元，再創歷史新高紀錄。

「央行定存單餘額代表爛頭寸、也就是金融機構的閒置資金，餘額節節高升，其實代表台灣游資氾濫的情況日益嚴重」，券商主管說。

央行統計顯示，11月以來，央行定存單到期3兆7,218.45億元，央行發行金額為3兆8,784.65億元，在此期間內增加1,566.2億元，亦即央行多沖銷掉1,566.2億元的餘裕資金。

資金持續匯入台灣，債市資金行情發燒，再加上央行不樂見新台幣過度強勢，連三日採取無限量買入美元策略阻升，此舉會放出更多新台幣到市場上，銀行、保險為去化餘裕資金狂掃債市，進而導致債券籌碼過度集中，債券殖利率也屢創新低。

債券商主管說，台債現在「走自己的路」，除了資金行情、還是資金行情，就算美債遇利空殖利率大彈，台債仍文風不動。

「近期標售的2年公債、2年期定存單利率都跌至新低水準，這顯示國內資金浮濫，只要報酬率大於零，金融機構都得硬著頭皮買」，券商主管說。